神佑释放骨龙任务在哪里 骨龙任务有什么奖励

2021-08-23 09:37:46 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中骨龙是一个40级的大boss，这个boss非常难打，需要组队多人一起完成，不少玩家不知道古龙在什么地方，下面就为大家介绍神佑释放古龙位置和奖励，一起来看看吧。

神佑释放骨龙任务位置

骨龙的位置是穿过特雷蒙平原到口哨峡谷，再到石雾丘陵的右上角大坑就是它的栖息之处。

骨龙是一个强大的世界40级boss, 有1亿4千万的血量，只有玩家一个人是无法将其击败的，需要很多玩家一同挑战合力将其击败。

击败骨龙后可以获得骨龙战力品箱，这是一个紫色品质的箱子, 可以开出丰厚的奖励。

以上就是关于神佑释放骨龙任务的全部内容，这个boss非常肉，玩家可以和身边的小伙伴一起配合进行攻略。