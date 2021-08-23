人类humankind城市产出哪些资源 城市资源产出一览

2021-08-23 09:22:42 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind是一款策略战旗游戏，游戏中的城市是会产出资源的，不少玩家不知道城市产出什么资源，下面就为大家介绍人类humankind城市资源产出一览。一起来看看吧。

人类humankind城市资源产出一览

食物又称粮、F(Food)

决定着城市中人口的增减，城市中每个人口每回合都会消耗一定量的粮食，每回合消耗量=0.1*人口^2+8*人口，在每回合产出粮食大于消耗时，城市人口会不断增长。

相反的，产出若是低于消耗，则城市会缓慢失去人口，两者差值越大，增长/消减速率会越快。在游戏早期，食物的主要来源包括主广场和农民区对地块的开发以及专家的产出。

工业又称生产力、锤、I(Industry)

是城市中生产项目的关键。生产力是发展的关键。

金钱又称金、M(Money)

游戏中玩家的金钱是每个城市积累下的金钱之和，可以用这笔巨款加速项目，购买奢侈品和战略资源，以及用作战争赔款。

科技又称瓶、科、S(Science)

同样的，玩家每回合获得的科技值是所有城市提供的科技值之和，可以在科技树界面查看自己每回合获得的科技值。科技值和生产力一样，是可以溢出的。

当你溢出的科技值大于某项未研究的科技所需的科技值时，该科技旁会显示所需时间0t，这时你只需要轻轻点击这项科技，便会花费溢出的科技值立马完成研究。你也可以在一回合多次重复此操作。

以上就是关于人类humankind城市产出的全部内容，前期这些资源非常重要，玩家需要合理安排这些资源。