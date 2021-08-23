云顶之弈11.16黑夜铁盾阵容怎么玩 黑夜铁盾阵容怎么搭配

云顶之弈11.16版本更新后对游戏中的不少阵容进行了改动，不少玩家不太了解目前版本的黑夜铁盾阵容怎么玩，下面就为大家介绍云顶之弈11.16黑夜铁盾阵容的搭配和玩法，一起来看看吧。
棋子构成：从上到下，从左到右依次为：猪妹、泰坦、刀妹、亚索、李青、武器、芮尔、皎月。
阵容关键羁绊：4黑夜+3铁甲+3神盾
首先说明：这套阵容属于7级赌狗阵容，黑夜这版本前排较脆不胡不要玩，樯橹灰飞烟灭。
阵容双输出点：主C亚索，副C可选李青或武器。主坦猪妹或芮尔。
亚索是阵容的输出核心，释放技能后携带真伤，大家可以理解亚索是一枚慢热棋子，技能释放的越多，真伤越强，3次技能后亚索输出强度大大增强神挡杀神。
这版本亚索攻速削弱到0.95，攻速的削弱其实不大，一场对局大部分时间为20秒，亚索在20秒才比之前版本少1刀的输出，3星的伤害与真伤也均被大砍，阵容的输出能力大不如上版本，但这版本由于2征服羁绊获得15%全能吸血，阵容需要上略微加强，阵容整体强度还是不错。
由于伤害削弱这版本亚索出装上略微改变：飓风、火炮、正义。
飓风：飓风一直是亚索的输出核心装备，飓风也可触发真伤，能极大增加伤害。
火炮：增加攻击距离与普攻必定命中，亚索的能极大避免走位浪费输出时间，另一方面对抗躲避高的棋子收益极大(豹女)。
正义：第三件装备摩昂比较建议大家出正义之手，正义这赛季有保底的双伤与全能吸血，搭配2征服的全能吸血，最差也有25%的全能吸血，在对局中黑夜护盾与双全能吸血配合，亚索续航能力大大加强，另一方面正义的增伤效果明显与法爆相比会更胜一筹。
第三件可选替代：大天使、帽子、法爆
亚索光明装备建议：火炮>飓风>正义=蓝霸符>法爆=帽子=大天使>复活甲=泰坦=科技刀。
副C选择可以是李青或武器。
李青在能3三星的情况下或有重骑兵/刺客转职的情况下可选择充当副C，主要3套出装。
①肉坦出装：重骑兵转职+肉坦装备(龙牙、反甲、日炎、离子、鬼书、冰心)，这样出装的三星李青坦度极高，加上技能的群体减速，能充当一个超级强势的搅屎棍角色，能给亚索创造出优质的输出环境。
②输出出装：刺客转职+无尽+正义，这样出装的3星李青开局找敌方人群，一个技能下去，脆皮直接消失，比较肉的棋子也能下去大半血量。
③混搭出装：基克、伏击、冰心、法爆+肉坦装备均可。
在阵容物理输出装备较多的情况下可选择武器作为副C，建议出装：饮血、飓风、轻语。
其他棋子出装：
芮尔/猪妹肉坦装备，猪妹如果能三星比较建议选择救赎。
阵容对局后期非常需要一张关键装备伏击来保护亚索(光明伏击更优质)，否则很容易黑熊菊二连控送回家。
阵容可考虑追三棋子：亚索>李青>猪妹。
这套阵容属于3费赌狗阵容，在3阶段亚索不胡或装备不胡，不建议游玩。
2阶段：看自己的装备如果反曲弓较多，就可考虑黑夜亚索这套阵容，亚索阵容对反曲要求较多，如果没有建议去玩其他阵容，赌狗阵容不要强玩。
确定阵容后打工阵容看自己来牌选择，最优的就是神盾哨兵亚索装备给予豹女或奥拉夫;也可以选择4黎明过度，亚索装备给予锐雯过度;如果更胡一点职业来亚索，4黑夜+2征服/重骑更优质。
这版本玩亚索，后期锁血能比较看亚索三星的早晚，所有不是很建议去卖血拿装备。
3阶段：通常在3-2升级6人口，这阶段主要目的还是为了稳定血量，看自身打工阵容强度如果略差，可考虑小D一波提升质量。阵容开始像黑夜铁盾亚索转型，这时候就能搭配4黑夜+3神盾的强势阵容，只要不遇到天胡哥均能连胜。
4阶段：4-1就可以升级7人口，如果亚索没二星，但装备特别胡，需要先看外面玩家情况，是否有亚索同行。在D卡的时候也选择性保留能转的阵容如铁盾锐雯，铁骑武器。
摩昂不建议强玩阵容，4-1还没二星亚索，外面还有黑夜同行，通常选择转型。
如果没有同行，且自身阵容质量比较优质就可考虑在7人口卡着30-50金币D卡，卡多少金币看自身对局节奏的快慢。阵容7人口就算小成，不要着急升级人口，等亚索三星后在考虑上人口。
如果有黑夜转职，阵容可考虑6黑夜，如果没有黑夜转职，就不要去尝试6黑夜阵容坦度会不够，如果遇到狗熊对位比较准，阵容的优势直接消失殆尽。
5阶段：在亚索三星后可考虑就可以考虑升级8人口，添加泰坦组成3铁甲阵容大成。8人口如果外面黑夜阵容较少尽量去追三星李青与3星猪妹。这两枚棋子如果能三星对阵容提升较大。
但对局有时候也看运气，摩昂这局就非常非常难受，外面没有玩亚索的，但是咱们亚索哥就不来，从4-5到5-6亚索就一直是6只，但比较欣慰的是阵容有2个黑夜转职，勉强稳定血量。通常在5-3亚索还没三星就会被疯狂入血。摩昂5-6这里站位失误，被丧尸大眼一下满入，血量见底。
以上就是关于云顶之弈11.16黑夜铁盾阵容玩法的全部内容，这套阵容比较赌运气，各位玩家不要强求。
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