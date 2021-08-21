人类humankind怎么建造公工项目 公工项目建造方法

2021-08-21 11:35:25 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中有非常多的建筑项目，其中公工项目非常重要，能帮助国家的发展，不少玩家不知怎么建造公工项目，下面就为大家介绍一下，一起来看看吧。

人类humankind公工项目建造方法

公共项目包括：奇观、圣地以及航空计划，这些项目都是令人瞩目的伟大成就，一旦开始建造，便可以兴举国之力投入建造。

你可以在大地图上选择加入该项目的城市，所有参与计划的城市每回合的生产力之和将一齐推动这些伟大征途飞速前进。

游戏目前共有21个奇观，分别隶属于六个不同的时代，玩家可以花费影响力来认领奇观池中的奇观，一旦认领，别的帝国便不能建造这个奇观。

而在你建成这个奇观之前，你也不能再认领别的奇观，建造奇观时可以通过消耗人口来加速，但不能消耗金钱加速。奇观会为整个帝国带来强大的加成，同时也会提供名望，也就是游戏胜利分数。

航空计划是一系列昂贵的项目，通过科研解锁，都需要战略资源作为前置条件。航天计划在生产期间会占用若干单元格，不过完成项目后这些单元格可以再度使用。

以上就是关于人类humankind各个项目建造的全部内容，想了解更多游戏攻略请关注91游戏网。