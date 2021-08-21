人类Humankind怎么进行贸易 贸易路线怎么选

2021-08-21 11:30:08 来源：互联网 编辑：佚名

人类Humankind游戏中可以和其他文明进行贸易，能够交换各种物资和金钱，不少玩家不知道贸易路线该怎么选，下面就为大家介绍人类Humankind贸易方法，一起来看看吧。

人类Humankind贸易方法

贸易路线选择技巧

建立贸易路线时，买家可以选择优先考虑的运输方式：陆上、海上(如果已建造港口)或空中(如果已建造机场)。

根据购买给定资源的使用权时选择的选项，最终的贸易路线将最大限度地减少使用首选运输方式以外的其他运输方式。

陆上贸易

是最方便的选择，但容易受到暴力或政治手段的干扰。

海上贸易

通常是更安全和更便宜的选择，前提是路线离岸不远。

空中贸易

最初是最昂贵的，但以这种方式运输的资源通过的领土较少，弥补了其高昂的价格。它同时也是最安全的运输方式。

贸易路线建立方法

如果玩家知道哪里有一个带有已得到开采的奢侈或战略资源的地块，而它属于其可以进行贸易的帝国，就可以购买该资源的使用权。

这将在资源所在的领土和买家最近的城市之间自动创建一条贸易路线。

只要路线有效即可继续持续下去，即路线只可通过中立领土或其他同样可以进行贸易的帝国领土。

否则，就无法购买该资源。以这种方式购买一种资源时，玩家不需要研究开采该资源所需的科技。

资源使用权不能从其城市正被攻城或被占领的领土购买，也不能从目前正遭到洗劫的区域的采集设施购买。

以上就是关于人类Humankind贸易的全部内容，游戏中贸易是非常重要的，能够帮助玩家进行发展。