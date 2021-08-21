九十六号公路神秘宝藏在哪里 隐藏宝藏怎么找

2021-08-21 11:17:26 来源：互联网 编辑：佚名

九十六号公路游戏中有隐藏宝藏，在游戏的第七章中会得到线索，不少玩家不知道宝藏的位置，下面就为大家介绍九十六号公路神秘宝藏的位置，一起来看看吧。

九十六号公路神秘宝藏位置介绍

加油站的隐藏任务 ，油桶里有这样的线索，油桶旁有黄色的牌子。

黄色的标记出发，走向自然的领地在绿色箱子附近，7楼。

往树那个方向走10步，在一个草丛旁边观察地面，就能挖出这个破玩意了。

以上就是关于九十六号公路神秘宝藏的全部内容，宝藏还是比较好找的，找不到的玩家可以按照以上的方式来寻找。