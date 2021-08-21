消逝的光芒科雷克砍刀在哪里 科雷克砍刀获取位置介绍

2021-08-21 11:10:02 来源：互联网 编辑：佚名

消逝的光芒是一款丧失冒险游戏，游戏中有不少有趣的彩蛋，一种科雷克砍刀就是游戏中的一把彩蛋武器，不少玩家不知道科雷克砍刀的位置，下面就为大家介绍消逝的光芒科雷克砍刀的获取位置，一起来看看吧。

消逝的光芒科雷克砍刀位置介绍

贫民窟科雷克砍刀的位置，在地图边缘地下停车场隔离区的楼顶。

顶楼上有一个堆了很多箱子的地方，跳上去会发现箱子中间有一个蓝色的箱子。

一直按F踢这个箱子几十下，这个箱子就能打开了，然后里面就有科雷克砍刀的图纸。

这把武器的伤害在前期是非常高的，一刀一个僵尸，就是这把武器的耐久很低，而且没办法修理。

以上就是关于消逝的光芒科雷克砍刀位置的全部内容，这把武器还是比较难获取的，感兴趣的玩家可以按照以上内容进行收集。