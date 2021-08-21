人类humankind斥候属性是什么 斥候属性介绍

2021-08-21 11:04:57 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中有非常多的兵种，其中斥候是远古时代的一个兵种，不少玩家不知道斥候的属性，下面就为大家介绍人类humankind斥候属性，一起来看看吧。

人类humankind斥候属性介绍

斥候是轻型武装军事力量，他们的任务是发现敌军阵地，开展小规模的战斗。

类型：陆地单位/近战单位

单位特性：寻路者

属性

战斗力：13

移动点数：4

攻击范围：1

近战单位：近距离作战单位。

寻路者：无视森林的移动惩罚。

解锁条件：无

花费：45工业值/1人口

以上就是关于人类humankind斥候属性的全部内容， 斥候在开局还是非常重要的，是玩家在开局的第一股兵力。