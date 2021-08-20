神秘岛重制版什么时候发售 发售时间介绍

2021-08-21 11:00:49 来源：互联网 编辑：佚名

神秘岛重制版是一款冒险解谜游戏，不少玩家对这款游戏非常期待，下面就为大家介绍神秘岛重制版的发售时间，一起来看看吧。

神秘岛重制版发售时间

神秘岛重制版由虚幻引擎打造，带来彻底重制后的全新游戏画面，游戏承诺将会提供丰富的画面设置选项，不仅如此，它还支持光线追踪效果，将于8月26日登陆PC平台。

神秘岛老版游戏于1993年9月登陆PC平台，而此次神秘岛重制版是一款从头开始完全重制的作品，游戏还支持VR游玩。玩家在游戏中能够以全新的方式探索这个神秘的岛屿，玩家将会穿越到各个时代，解开谜题，体验一场超现实主义的冒险之旅。

以上就是关于神秘岛重制版发售时间的全部内容，感兴趣的玩家可以将游戏放到购物车里，以防止错过。