解放者塔防配置高不高 配置要求介绍

解放者塔防是一款塔防闯关游戏，游戏的配置要求不高，下面就为大家介绍解放者塔防的配置要求，一起来看看吧。
最低配置
操作系统: Windows 7/8/10
处理器: Intel Pentium T4400
内存: 2 GB RAM
显卡: NVIDIA GeForce GT420
DirectX 版本: 10
存储空间: 需要 477 MB 可用空间
推荐配置
操作系统: Windows 7/8/10
处理器: Intel Core i3-4000M
内存: 4 GB RAM
显卡: NVIDIA GeForce G210
DirectX 版本: 10
存储空间: 需要 477 MB 可用空间
以上就是关于解放者塔防配置要求的全部内容，可以看到游戏的配置要求不高，能满足大部分的玩家。
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