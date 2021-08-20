炉石传说潜行贼怎么上分 潜行贼卡组怎么搭配

炉石传说游戏中有不少职业流派可以选择，其中潜行贼在当前版本比较强势，下面就为大家介绍炉石传说潜行贼卡组搭配，一起来看看吧。
使用方法：复制以下代码到游戏中即可使用。
# 2x (0) 伺机待发
# 2x (0) 暗影步
# 2x (0) 背刺
# 1x (1) 军情七处的要挟
# 2x (1) 奖品掠夺者
# 2x (1) 秘密通道
# 2x (1) 间谍女郎
# 2x (2) 冷血
# 2x (2) 少年惯偷
# 2x (2) 灰舌杀手
# 2x (2) 行骗
# 1x (2) 邪恶计谋
# 2x (2) 高效八爪机器人
# 2x (3) 暗心贤者
# 2x (3) 水栖蝮蛇
# 2x (5) 战场军官
这套卡组特色是爆发非常高，在环境中的表现还不错，比较害怕嘲讽。
主要思路是潜行蹭血或者控场，大量过牌之后靠八爪鱼减费，背刺、交易甚至奖品都可以用来触发八爪鱼。暗影步一般有三种用法，收奖品控场，收暗心贤者过牌，斩杀回合收灰舌。
标准流程是斩杀回合前保证有两个潜行怪 一个一般也够需要提前计算伤害 ，靠冷血、灰舌加攻，配合军官风怒斩杀。在这个普遍缺aoe的环境中，潜行怪很容易站住。5血的潜行蛇更是在大量aoe射程之外。
打非快攻卡组主要是过牌减费藏潜行。打节奏卡组就根据局势选择不同打法，可以靠奖品灰舌抢节奏，拍军官扩大场面，在保证不死的情况下也可以硬憋otk。
以上就是关于炉石传说潜行贼上分的全部内容，感兴趣的玩家可以用以上的搭配进行游戏。
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