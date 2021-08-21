人类humankind基础设施怎么造 基础设施介绍

2021-08-21 10:35:22 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中有不少基础设施，这些设施在开局非常重要，不少玩家不知道怎么开发，下面就为大家介绍人类humankind基础设施，一起来看看吧。

人类humankind基础设施介绍

基础设施建在城市里而不需要放在单元格上，一旦建成便可影响整个城市。

它们有些能够强化专家和区域产出，有些能够强化城防和单位，还有些能够提供安定度和影响力。

基础设施都有自己的分类，在同一分类下，只有建造了初级设施才能继续建造更高级的设施。部分基础设施需要拥有特定的战略资源储量足够才可以建造。

主广场和行政中心也是两个特殊的区域，前哨站在建立城市时会变成主广场，而后续附属的前哨站则会变成行政中心。

主广场会提供3食物3工业3科技3金钱以及3影响力、行政中心会提供2食物2工业1科技1金钱，而原始的前哨站则会提供2食物与2工业。

以上就是关于人类humankind基础设施的全部内容，希望能帮到大家。