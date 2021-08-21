神佑释放35级副本怎么打 35级副本打法介绍

2021-08-21 10:30:15 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中有不少副本共玩家挑战，其中35级副本在精英乌尔图斯矿山，不少玩家不知道怎么打，下面就为大家介绍神佑释放35级副本的打法，一起来看看吧。

神佑释放35级副本打法介绍



一号boss

攻击方式：

1.蓄力贴脸横扫。

2.把剑往地下插，小范围伤害。

3.举剑朝前劈砍，先出一道剑气，之后再剑气两侧再次各出一道剑气(伤害很高，面向要求严格)。

4.先举剑朝后劈砍，出三道剑气，紧接着转身朝前劈砍三道剑气。

5.锁链拉人qte，然后踹你一脚。

机制：

1.血量接近80%，60%，40%，20%时boss朝人群扔炸弹，延时爆炸。

2.血量80%，60%，40%，20%时boss会召唤一只小怪并去吃水晶，哪根水晶近吃哪根。(先集火水晶，然后杀小怪，最后再打boss)水晶会越来越难打。

水晶作用：

1.成长水晶，提升boss攻击范围 2.威猛水晶，提升boss攻击力。

3.保护水晶，增加boss防御力 4.复仇水晶，每隔一段时间赋予boss反伤buff。

二号boss

攻击方式：

1.贴脸平a，很慢，a过之后地面长木头(被木头打到会有流血伤害) 2.蓄力下砸，不长木头。

2.点名，头上出现蝙蝠，这时boss会来打点名的人，动作很慢。

机制：

1.boss身体变紫，然后转圈，周围地面长紫色木头，然后手往地下插，以boss为圆心先外后内长白色木头(提前跑外圈就行)。

2.boss血量大概60%，25%时会召唤小怪，优先集火站桩的小怪。

3.随着时间增长，boss会增加防御力。地图中间水池，水池上有花的地方可以可以消除boss防御buff，但会相应增加boss攻击。

三号boss

攻击方式：

1.随机点名，然后瞬移到点名人位置原地释放一个360°的魔法球或前进的魔法球。

2.随机点名，单人qte，然后用激光射你(解完qte朝boss方向斜翻滚)，然后持续跟踪一段时间。

3. 随机点名，boss选取一定范围中的人，关进骨头里，boss朝里面头顶有金色标志的人释放陨石(用陨石砸骨头)，每砸一次陨石换一次标志。

机制：

1.boss血量进入60%，30%左右会走到地图中间释放半个地图大的aoe，弓手远程拉满输出即可。

2.血量50%，25%左右点名4人进入骨头，外面1人完成qte拉激光初始点(拉与人群成180°，boss激光移动方向不确定)骨头里的人会被金标点名，用陨石砸骨头，大家齐力输出其中一个骨头，打破出去，如果激光扫过来了，各凭本事，翻滚躲避。

3.血量进入10%，每个人身边会刷新紫球，一次刷3个，刷3轮，(放紫球都贴边放，放的时候没伤害，放完圈缩完才有伤害)然后解qte，脸上刷金球，迅速吃掉把影响走位的紫球撞掉一部分，输出boss(每层金球可挡一次伤害)。

注：老一血量触发机制为精确血量，老二老三存在出入。

以上就是关于神佑释放35级副本打法的全部内容，这个副本还是比较难的，玩家可以和小伙伴组队一起攻略。