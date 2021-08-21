泰拉瑞亚史莱姆枪怎么得 史莱姆枪有什么用

2021-08-21 10:23:41 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚游戏中有一把特殊的武器史莱姆枪，不少玩家不知道这把枪的作用，下面就为大家介绍泰拉瑞亚史莱姆枪的获取方式和作用，一起来看看吧。

泰拉瑞亚史莱姆枪介绍

史莱姆枪是一种没有伤害的新型武器，它能自动发射一道粘液弧线。

粘液弧线能对玩家、敌怪和NPC造成粘液debuff，使他们在30秒内滴落蓝色粘液，这个效果纯粹是外观上的。

粘液枪可以无限使用，不消耗任何弹药和魔力。它有66.67%的几率从史莱姆王身上掉落。

史莱姆枪不能重铸，因此也无法拥有修饰语。

与水枪不同，史莱姆枪可以自动开火。不过水枪的攻击距离比史莱姆枪长。

和水枪一样史莱姆枪无法放在武器架上，但可以放在物品框中。

以上就是关于泰拉瑞亚史莱姆枪的全部内容，这把武器是没有伤害的，就当是一个收藏品。