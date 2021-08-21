人类humankind区域怎么建设 区域建设方法分享

2021-08-21 10:18:04 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中不同的区域可以建设不同的建筑，很多玩家不知道怎么区域建设，下面就为大家介绍人类humankind区域建设的方法，一起来看看吧。

人类humankind区域建设方法分享

区域是一个至关重要的概念，姑且将其分为两类：主要区域和其他区域。区别在于主要区域有独特的摆放要求，它们只能修建在已建成的其他主要区域/主广场/行政中心/村庄旁边。

而其他区域往往不受相邻区域的限制，其中一部分在修建时几乎没有任何限制(如要塞、议事区等)，另一部分只能修建在特殊的位置。

如港口只能修在没有礁石的浅海岸、工艺区只能修在奢侈资源上等，大部分区域都会给予城市安定度惩罚。

主要区域包括：农民区，制造区，市场区和研究区，他们的共同特点是：建成后将开发脚下及周围六个单元格的对应资源，必须属于本城领土。

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