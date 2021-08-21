饥荒水中木敌人有哪些 水中木敌人一览

泰拉瑞亚游戏中有一把特殊的武器史莱姆枪，不少玩家不知道这把枪的作用，下面就为大家介绍泰拉瑞亚史莱姆枪的获取方式和作用，一起来看看吧。泰拉瑞亚史莱姆枪介绍史莱姆枪是一种没有伤害的新型武器，它能自动发射一道粘液弧线。粘液弧线能对玩家、敌怪和NPC造成粘液debuff，使他们在30秒内滴落蓝色粘液，这个效

2021-08-21 | 0