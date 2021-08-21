轩辕剑三外传天之痕结局有哪些 结局怎么触发

2021-08-21 10:08:01 来源：互联网 编辑：佚名

轩辕剑三外传天之痕是一款国产武侠rpg游戏，游戏中有多个结局，不少玩家不知道不了解怎么触发结局，下面就为大家介绍轩辕剑三外传天之痕的结局，一起来看看吧。

轩辕剑三外传天之痕结局介绍

结局一：小雪结局

在最终决战后，小雪没有发动失却之阵，玉儿身死。

触发条件：于小雪的隐藏好感度高于拓跋玉儿。

在游戏中各种选项中选择偏向小雪的选项即可，不需要达到多少好感度，只需要高于玉儿就可以了。

结局介绍：失却之阵发动前，玉儿的魂魄出现并告诉小雪，杀她的人不是小雪而是宁珂郡主，而此次见面的代价是她今后的七世只有二十岁生命。

结局二：玉儿结局

在最终决战后，小雪牺牲自己复活了玉儿。

触发条件：拓跋玉儿的隐藏好感度高于于小雪。

在游戏中各种选项中选择偏向玉儿的选项即可，不需要达到多少好感度，只需要高于小雪就可以了。

结局介绍：玉儿最后被小雪复活，此举消耗了小雪大量的力量，致使小雪在封印天之痕时力量耗尽恢复为女娲石原型，600年成不了人形，却能有思维和听觉感觉。

真结局

原java版好结局，所有人都在结局中活了下来。

触发条件：需要玩家收集一个地之心，5个天之痕碎片，玉儿的好感度高于一定程度。

这个结局在目前版本中已经被删除了，不过玩家仍然可以去找到该结局的相关信息。

结局介绍：小雪将玉儿复活后，还有力量剩余，把陈辅也一同复活了。封印天之痕是陈辅代替陈靖仇护法，所以失去了记忆。

陈辅忘记了复国，也不反对拓跋玉儿的存在，和古月，然翁回到了仙山岛，陈靖仇和玉儿守着女娲石，60年后和小雪见面。

以上就是关于轩辕剑三外传天之痕结局的全部内容，想要达成多结局的玩家请参考以上内容。