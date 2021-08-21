人类humankind怎么切换单位 单位切换介绍

2021-08-21 10:03:25 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中有非常多的单位，不少玩家不知道怎么切换，下面就为大家介绍人类humankind的单位切换方法，一起来看看吧。

人类humankind单位切换方法

1.挑前哨站真的要挑四周都是粮食加成的，粮产冲上去才有余力发展其他三种。

2.因为这游戏可以附属前哨站当小村，所以每个前哨站未必都要有食物，有些可以工业或是科技地块高的，把他想像是采矿小镇。

3.科研小镇的话，前哨站贴着战略资源盖，在他旁边盖科研区就有额外的科研收益了。

4.金钱小镇的话与科研类似，但他是要贴着奢侈资源盖金钱区。

5.赚方数有很多方式，未必一定全部拿到星星才要进下个时代，首发几个科技都会有独一无二的分数的。

6.然后外交也很重要的，上兵伐谋，前期利用社会和宗教优势跟人要到4块地，感觉还不错，后来宗教被统一就不敢要了，当然要之前会塞夫罗德一下。

7.关于如何快速切换到单位，单位列表里有个放大镜，可以直接转到单位位置。

以上就是关于人类humankind切换单位方法的全部内容，快速切换单位中非常重要，能在战斗和建设中起到不少作用。