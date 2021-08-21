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星露谷物语传说鱼有哪些 传说鱼用什么用

2021-08-21 09:59:27来源：互联网编辑：佚名

星露谷物语游戏中有5大传说鱼，不少玩家不了解的传说鱼的获取方法，下面就为大家介绍星露谷物语传说鱼的获取方式，一起来看看吧。

星露谷物语传说鱼介绍

这款游戏中一共有5种传说鱼类。这些鱼只能在特定情况下捕捉到，而且困难度极高。所有鱼王只会出现一次(一个存档内永远只有一次)。

提高钓鱼技巧可利用一些高级物品，像相关食物比如龙虾汤;铱金钓竿，鱼饵和好钓具，比如陷阱浮标。

除此之外还需要的是一些运气。

玩家只能反反复复进行尝试，直到传说鱼类变得温顺为止。

以上就是关于星露谷物语传说鱼的全部内容，希望对大家有所帮助。

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