96号公路怎么救佐伊

2021-08-21 09:53:50 来源：互联网 编辑：佚名

96号公路游戏中玩家会遇到不少重要的npc，并且他们的命运实际正掌握在主角手中，很多玩家不清楚佐伊怎么救，下面就为大家介绍96号公路佐伊的营救方法，一起来看看吧。

96号公路佐伊营救方法介绍

佐伊剧情上玩家会和她协力逃跑一次。

玩家和佐伊只能有一个活下 走2和3结局最好让她活下。

她最后有成功出境，结局她会加入反抗军。

以上就是关于96号公路怎么救佐伊的全部内容，玩家可以按照以上的内容进行参考。