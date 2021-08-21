12分钟怎么打警察 警察怎么击倒

12分钟是一款犯罪悬疑游戏，游戏中经常会出现突发事件，其中一个突发事件警察会上门，不少玩家不知道怎么打警察，下面就为大家分享12分钟击倒警察的方法，一起来看看吧。
1.药倒老婆：进门→在老婆出来前拿到两个马克杯→跟老婆对话→老婆进卧室时，在洗手间装水，把药柜里的安眠药放其中一杯里→老婆出来，把两个杯子放在桌上，有药的放左边(总不能自己喝吧)
坐下吃甜品，老婆会先喝一口水，然后进卧室，在床上昏倒。
小提示：就算当着老婆的面放安眠药也不会有事的，加完药之后直接从物品栏里把杯子拖到老婆身上可以主动让老婆喝水。2.进衣橱，关门等警察上门。
3.警察进门后会进卧室找人，看到床上老婆昏倒后，警察会试图开灯，被漏电的开关电晕大约30s，警察身上的手铐要好好利用哦。
以上就是关于12分钟击倒警察方法的全部内用，击倒警察也没什么用，在10min时还是会重新循环。
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