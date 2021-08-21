人类humankind怎么建造 游戏建造方法分享

2021-08-21 09:29:37 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中有不少建筑，建造会用到建造列表，不少玩家不周到建造列表怎么用，面就为大家分享人类humankind的建造方法，一起来看看吧。

人类humankind建造方法分享

建造列表可以查看并选择城市的生产项目，城市进行生产项目的速度取决于城市的工业，而在进行生产项目时，有以下三点至关重要：

1、城市产出锤大于项目所需锤时，所剩余的部分会作为“溢出锤”保留到下个项目中。

2、如果锤子够，城市一回合可以完成多个生产项目。

3、删除正在生产的项目会将已投入的锤子转换成“溢出锤”储存起来，利用这一点可以先敲一个昂贵的项目，等到真正想要建造的项目被研发出来，再删除目前建造了一半的项目，就可以把几个回合内的锤子”存下来”，直接供给给新研发的项目。

当然这个技巧如何在实战中运用还是有所取舍的，在上述示范中，将这9t投入到建设制造区中反而可能会更快，这种技巧也许更适用于：眼下实在没什么好敲的，关键科技又只差1-2t，或是马上过时代选取新文明，可以建造强力的象征性区域时使用。

甚至可以用来可以用来秒航天项目和奇观这种共享项目，不知道算不算bug，总之慎用吧。

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