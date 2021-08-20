12分钟怎么快速通关 游戏快速通关流程

2021-08-20 17:04:46 来源：互联网 编辑：佚名

12分钟游戏相信已经有不少玩家已经通关了吧，可能还有刚接触游戏的玩家，下面就为大家分享关于12分钟快速的流程，一起来看看吧。

12分钟通关流程

报警有用吗?

答：没用

如何让老婆相信你穿越了?

答：赶在下雨前告诉老婆要下雨了，然后给她展示衣柜里的礼物。

如何电晕警探?

答：在老婆喝水前给她倒水并且下安眠药，老婆睡着之后，开一下灯然后关一下灯，之后躲在门口的柜子里等警探来就好了。

如何拷问警探?

答：用从他身上搜来的枪打他的腿。

如何让警探听你们辩解?

答：拿到警探手机后，找到他女儿“大黄蜂”的电话号码，然后下一轮循环开始时用你老婆的手机打给她，对她说你老婆是无辜的。

如何知道保姆的名字?

答：在警探说“叫什么黛西，和花有关什么的”之后，把妻子礼物里的那件宝宝衣服给警探看。

如何在向你老婆坦白时不气走你的老婆?

答：坦白从宽，并且大包大揽说这都是你的错，并且在她说等警探来的这段时间里别去烦她。

如何回到过去?

答：我不知道具体的触发条件，总之是要在和警探坦白完你的罪行之后，重新拿到怀表就行了。

关于最后的选项：

答：我选了离开，最后的结局就是空荡荡的房子和一个怀表，不知道怎么回到那12分钟里了，时针拨到12 也没用(也许是要等12分钟?)如果有人选了第一个选项，麻烦告诉我一下结果。

以上就是关于12分钟快速通关的全部内容，希望能帮到大家。