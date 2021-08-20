永劫无间升龙匕首怎么玩 升龙匕首玩法介绍

2021-08-20 16:32:43 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中有多种武器，不同的武器有不同的玩法流派和连招方式，最近比价流行升龙匕首的玩法，下面就为大家介绍永劫无间升龙匕首的玩法，一起来看看吧。

永劫无间升龙匕首玩法介绍

匕首升龙操作

匕首的升龙同其他游戏中的武器一样，都是c+右键。

在蹲伏状态和划铲状态下按纵击都可以打出升龙攻击，并且匕首有一个小特点，就是在钩锁途中，就可以按c打出升龙了。

匕首升龙连招

匕首的升龙连招比较简单，主要流程就是空中连段。

具体操作为：升龙>空中左键>空中左键>空格小跳>左键>左键>右键。

这一套操作结束之后，因为现在伤害被削弱了，并且还可能因为地形空左键，对方通常还有半血左右。

此时可以用两种方法乘胜追击。

第一种是不停空格+右键使用拜年刀法。

第二种是使用右键蓄力+右键不停追击。

以上就是关于永劫无间升龙匕首玩法的全部内容，这套连招打得好的话能打出不少伤害，感兴趣的玩家可以用以上的方法来练习。