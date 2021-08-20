永劫无间怎么躲宁红夜的大招 宁红夜大招躲避方法

2021-08-20 16:11:13 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中宁红夜这个角色的大招非常厉害，能一个范围技能可以让附近的敌人被击中之后过段时间会进入眩晕状态，不少玩家不知道这个大招怎么躲，下面就为大家介绍永劫无间宁红夜大招躲避方法，一起来看看吧。

永劫无间宁红夜大招躲避方法

默数5秒，躲隐身草，或者迦南的大，卡晕的瞬间放F技能位移。

沙男的F，伽蓝的F，迦南的大招，妖刀姬的F 2段位移，妖刀姬的大招位移。

胡桃的F回伞，找个隐身草进去蹲下，多的是可以不被晕的方法。

以上就是关于永劫无间宁红夜大招躲避方法的全部内容，宁红夜大招还是比较难躲的，玩家需要一定的技巧和走位。