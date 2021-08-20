神佑释放8月20号更新了什么 8月20号更新了哪些内容

2021-08-20 15:52:17 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放这款游戏在今天（8月20号）进行了一次更新，这次更新了不少内容，下面就为大家分享神佑释放神佑释放8月20号更新内容，一起来看看吧。

神佑释放8月20号更新内容分享

【付费商品】

创始人礼包的商品中有些能交易的物品变更为无可交易。

- 20%星种兑换优惠券(30天)

- 40%星种兑换优惠券(30天)

- 个人仓库增加券

- 账号仓库增加券

- 背包增加券

守护者武器时装箱变更为其他职业也能打开。打开箱子后，可进行合成或交易。

修复了在卢梅纳商店的限定标签上可购买的坐骑‘名誉守卫者’添加后，未显示坐骑列表上的现象。

修复了购买礼包后连接服务器时，领取到的有些物品数量未正常显示的现象。实际领取的物品数量是正常。

【牧师】

修正了牧师佩戴神佑：狼的印记后收到护盾效果时，因技能使用而不能获取资源的现象。如果使用连击，可恢复神圣能量。

修正了牧师佩戴神佑：狼的印记神佑后使用誓约技能时，仅消耗一次生命值。

使用牧师的光之守护时，护盾效果的持续时间由原来的12秒上调至14秒。

使用牧师的光之保护技能所需的神圣能量消耗量由原来的600调整为450。

修复了使用牧师的治疗波技能时，无法恢复神圣能量的现象。

修复了牧师神佑：雄狮之心的‘燃烧的审判’效果的审判技能10等级以上时，不发动恢复生命值效果的现象。

修复了由牧师的光之保护收到护盾效果时，在未消耗全部护盾条状态下，如果再次收到护盾效果，护盾条未正常显示的现象。

修正了牧师狼的印记神佑的保护和牺牲效果的血消耗量：

【狂战士】

修复了狂战士适用神佑：狼的印记的预热效果时，间歇性愤怒狂想曲或连砍技能动作未正常发动的现象。

【守护者】

修复了佩戴守护者‘铁甲’被动技能时，神佑：雄狮之心的‘压倒性防御’效果未发动的现象。

【守护者、狂战士】

修复了像守护者、狂战士的流血效果或牧师的神圣洗礼效果一样可重叠的持续效果刷新时，伤害量非正常累计的现象。

修复了牧师神佑‘正当的判决’的工具提示中，数值以0%为显示的现象。

【敌人】

由于野外BOSS幽灵骑士生命值的设定过高，而下调。

修复了击杀低于角色等级的怪物时，经验值获得量比企划意图更多的现象。修复了击杀高于角色等级的怪物时，经验值获得量比企划意图更少的现象。

修正了在道具说明上未显示部分精英怪物掉落的制作材料的解绑与否的现象。

修正了"野外精英怪‘黑骑士’最初战斗开始时，只在生成的斗技场范围内战斗。不识别斗技场外的敌人，也不会受到来自外部的攻击。

【任务】

修正了任务物品‘米恩的秘法锤炼材料’和‘亮闪闪的史莱姆粘液’无法储存到账号仓库，并不可提取物品。

修复了完成‘令人惋惜的死亡1’任务时，由于消失NPC‘华金’，无法完成‘收集情报1’的现象。

修复了执行布加拉主线任务‘错误的仪式’时，无法进行事件任务‘超越种族的友情’的现象。

修复了执行白色沙漠主线任务‘扭曲的野心’时，如果死亡而无法进行任务的现象。

修复了在‘利利安泰斯之手3’任务中观看艾琳的花园视频场景途中结束游戏，则无法继续进行任务的现象。在任务进行过程中退出游戏或脱离相应区域时，任务自动失败，可再次从艾琳接受任务。

追加了进行贝奥兰主线任务‘红色假面秘密训练营’中，与狮鹫幼崽对话和击杀红色假面追击队任务失败条件。如果死亡、退出游戏、脱离任务执行区域，就失败任务，而变为重新执行任务的阶段。

修复了进行贝奥兰主线任务‘红色假面秘密训练营’中，红色假面追击队每隔一段时间出现的现象。以后不是每隔一段时间出现， 而是满足进行任务条件才出现。

追加了进行泰勒尼主线任务‘禁忌仪式’中，击杀拉乔尔和灭亡的化身的失败条件。如果死亡、退出游戏、脱离任务执行区域，就失败任务，而变为重新执行任务的阶段。

大幅上调了接受‘驯服’任务时，提供一次驯服概率。驯服任务在进行时，可驯服的对象上会限时标记。

修复了通过击杀精英怪任务奖励获得的审判者装备没有属性或适用错误的现象。

修复了进行古代武器任务中，无法制作古代武器的现象。

修复了坎帕尼事件任务‘徘徊的巨人’可在阿里克勒诺森林及精灵森林区域执行的问题。

修复了进行‘驯服’任务时收到的Buff效果，退出领地时消失的现象。

修复了进行‘新朋友’任务中，不可与拉勒达尔商团的NPC‘阿里赛’对话的问题。

【战役】

修复了通过战役‘永无止尽的战斗’奖励可获得的‘黑巾潘潘’添加后，坐骑列表上未显示的现象。

修复了通过战役‘混沌密林’奖励可获得的‘影刃头狼’添加后，坐骑列表上未显示的现象。

修复了通过战役‘宣告终结的枪尖’奖励可获得的‘殷红座狼’添加后，坐骑列表上未显示的现象。

【其他】

修复了在角色选择界面上快速移动时，移动到非正常画面的现象。

修复了进行角色自定义中点击重置时，选择的选项不回到默认值的现象。

删除等级10~20的角色时，等待时间从300分钟变更为480分钟。

修正了在领地打开主菜单时，不显示朋友、组队和公会菜单。

【选项】菜单的【视频】 > 【限制帧数】的基本设置数值由30变更为60。已设置限制帧数的用户不会更改设置。

修复了关闭制作及强化相关菜单时，间歇性客户端终止的现象。

修正了在接受匹配入场的情况下切换频道时，可正常取消。

聊天时可输入的最多字符数变更为90字。

修复了已染色的物品试试脱色时，无法操作游戏的现象。

交易所的行情修改为仅显示三天前。

修复了队长尝试匹配时，如果在匹配列表上清除已通关一次的副本，无法再次添加的现象。

修复了限时开放副本的匹配界面未正常刷新的现象。

【夏日活动】

修复了夏日活动怪物‘火花蜥蜴人守卫者’临死前使用护盾后，由于间歇性无法解除护盾，而无法击杀的问题。

获得夏日活动‘寒冰高托斯礼物箱’的参与等级变更为15以上。

以上就是关于神佑释放8月20号更新的全部内容，这次更新的内容还是非常多的，希望能帮到各位玩家。