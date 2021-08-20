永劫无间怎么快速上分 快速上分指南

永劫无间游戏8月12号公测到现在已经有段时间了，不少玩家为了在排位中上高分费尽了心思，不太了解改造上高分，下面就为大家分享永劫无间快速上分指南，一起来看看吧。
1、开局选人，遇到火男直接秒退
火男会玩的少，基本百分之99野排玩火男都是为了当法师，刷场伤，大招基本用来跑路，当然也不能说绝了，不过我六百场就见过一次野排火男玩得好的
2、胡桃，天赋拉人点满，受击怒气点满，不用我说你们懂的，最好的甲给胡桃
有胡桃的队伍前三圈可以在毒圈搜物品，苟队必备，当然我这分都是打架打的
3、合理利用地形因素，有时候射一个蘑菇，比射人伤害更高
决赛圈尽量占据高地
如果占据高地被夹就偏向其中一边
4、风男，个人建议是当队友被抓单，就过去，当场开大解围，配合红叶极佳，如果有迦南，红叶先用f2禁止技能再开，队友死了可以趁机会扶人或者反打
5、在红叶开大时可以进行远程钩索留人或者近战留人
当红叶晕住人时，拿出你的弓箭，相信我打出的伤害更高
6、劝架要注意时机，观察他们大招cd，如大佛红叶大招，确定用过了再打胜率更高
7、当你发现敌人时，先标点，不然队友只会被你喊得一愣一愣的，固定队有默契不用看
标完点喊完，先问队友要不要打，当他们觉得可以打时，他们操作也会更好，亲测
8、我是补位选手，尽量让团队不出现明显短板，具有一定的开团和反打脱战能力
我个人认为较好的搭配风男红叶金刚伏魔，胡桃金刚风男，迦南风男金刚
9、当一个队友倒地时，金刚开大最好在周边，替扶人的队友挡住远程
10、妖刀姬也能替代胡桃迦南，但需要选手有较好的技术，胡桃迦南只是降低对技术要求
11、草丛蹲着，有人进来是可以看到轮廓的，长枪最为明显，草丛无法蓄力
12、要想上分，地形合理应用很重要，墙和树的左键蓄力壁击要灵活运用，有人追你时可以卡在树的一侧，可以让地方因为撞树无法第一时间造成伤害
13、沙男最近出来的滞空飞行可以多学学，放暗箭基本无人看到，决赛圈有时候起大用
14、如果对面装备了暴风炮，你挂屋顶，他外面在上面炸是炸的到的
15、决赛圈遇到草丛，建议直接火炮炸有惊喜，直接过去是惊吓
蹲草丛可以把大部分身体模型向外，确保隐身就行，基本别人探草一半概率打不到你
17、决赛圈三人最好是两火炮，一弓箭，确保火力压制
18、三排匕首不推荐，容易把敌人击飞太远，队友连招会被打断，难以造成持续控制链
19、长剑蓄力骗振小技巧，只要我剑气放歪了，你就振不到我，不得不放时可以调整释放角度，也适用长枪龙王破
长剑一般主右键蓄力，左键适合边缘ob
以上就是关于永劫无间快速上分指南的全部内容，各位玩家可以使用以上的办法来尝试上分。
12分钟是一款悬疑恐怖冒险游戏，游戏以12分钟为循环，不少玩家清除游戏中有多少成就，下面就为大家介绍12分钟成就一览，一起来看看吧。12分钟全成就一览以上就是关于12分钟全成就的全部内容，喜欢搜集成就的玩家可以尝试挑战一下。
12分钟这款游戏有很多成就供玩家挑战，其中季节成就很多玩家不知道该怎么做，下面就为大家介绍12分钟季节成就的攻略，一起来看看吧。12分钟季节成就完成介绍季节是游戏中的一个隐藏成就，与名字相同，这个成就想要完成需要找到4个与季节相关的物品。成就玩法在一次游戏中，分别调查客厅沙发底下的画。不同阶段时画的
尤卡莱莉大冒险是一款卡通动作游戏，最近有玩家发现怎么款游戏能在epic免费领取，下面就为大家介绍尤卡莱莉大冒险免费下载的方法，一起来看看吧。尤卡莱莉大冒险免费获取介绍领取截止时间：2021/8/2623:00领取方法首先点击上方的领取地址进入领取页面，进入后点击右边的获取按钮领取游戏。然后点击右下角
战地2042游戏中有不少武器道具，其中钩爪是非常重要的一种武器，不少玩家不知道钩爪怎么用，下面就为大家介绍战地2042钩爪怎么使用，一起来看看吧。战地2042钩爪介绍房顶并没有那么容易爬上去，没有钩爪上去的过程容易被发现而且被发现就很难转移了。可以突然飞到防守人头上打，而没有钩爪敌人可以判断你的行径
12分钟是一款犯罪恐怖悬疑游戏，游戏中有不少成就供玩家挑战，其中园丁成就不少玩家不知道怎么做，下面就为大家介绍12分钟园丁成就攻略，一起来看看吧。12分钟园丁成就攻略成就玩法以某一个轮回为初始轮回计算。轮回1，小刀砍卧室花瓶，花瓶碎裂。轮回2，马克杯浇水2次，花刚长出短枝条。轮回3，马克杯浇水2次，
九十六号公路是一款冒险公路旅行游戏，游戏目前为止受到不少玩家的好评，最近官方多这款游戏进行了更新，下面就为大家介绍九十六号公路8月19号更新内容，一起来看看吧。九十六号公路8月19号更新介绍1.02版本更新：-与约翰讨论时，玩家不会再卡在“责怪下雨”的场景中。-AirHockey的冰球不会再消失在“
人类humankind游戏中有不少文明，其中英格兰这个文明非常不错，是一个农业发展文明，不少玩家不了解英格兰怎么玩，下面就为大家介绍人类humankin英格兰文明的玩法，一起来看看吧。人类humankind英格兰玩法介绍英格兰是盎格鲁人之地，农业文明由于之前时代肯定都在建设EQ，除了阿克苏姆之类少数
DreadTemplar是一看非常复古的第一人称射击游戏，玩家在游戏中扮演一个勇士进行闯关，不少玩家都对这款游戏感兴趣，下面就为大家介绍DreadTemplar的配置，一起来看看吧。DreadTemplar配置介绍最低配置需要64位处理器和操作系统操作系统:Windows764Bit处理器:CPU2
黑荆棘角斗场游戏中的冷却时间非常重要，能快速冷却角色的技能，不少玩家不知道减少冷却时间的装备有哪些，下面就为大家介绍黑荆棘角斗场能减少冷却时间的装备，一起来看看吧。黑荆棘角斗场减少冷却时间装备介绍首先头盔用的是任务给的孤独卫兵头盔。该头盔能获得10%冷却缩减。其次颈部饰品选择用月光石护符，也拥有10
喋血复仇前几天B测已经结束了，不少喜欢这款游戏的玩家开始等待公测，下面就为大家介绍喋血复仇的公测时间，一起来看看吧。喋血复仇公测时间介绍游戏的正式发售时间为10月13日目前游戏有三个预售版本。标准版价格298元。豪华版价格428元。终极版价格488元。以上就是关于喋血复仇公测时间的全部内容，游戏只要