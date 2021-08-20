永劫无间怎么快速上分 快速上分指南

2021-08-20 15:37:48 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏8月12号公测到现在已经有段时间了，不少玩家为了在排位中上高分费尽了心思，不太了解改造上高分，下面就为大家分享永劫无间快速上分指南，一起来看看吧。

永劫无间快速上分指南

1、开局选人，遇到火男直接秒退

火男会玩的少，基本百分之99野排玩火男都是为了当法师，刷场伤，大招基本用来跑路，当然也不能说绝了，不过我六百场就见过一次野排火男玩得好的

2、胡桃，天赋拉人点满，受击怒气点满，不用我说你们懂的，最好的甲给胡桃

有胡桃的队伍前三圈可以在毒圈搜物品，苟队必备，当然我这分都是打架打的

3、合理利用地形因素，有时候射一个蘑菇，比射人伤害更高

决赛圈尽量占据高地

如果占据高地被夹就偏向其中一边

4、风男，个人建议是当队友被抓单，就过去，当场开大解围，配合红叶极佳，如果有迦南，红叶先用f2禁止技能再开，队友死了可以趁机会扶人或者反打

5、在红叶开大时可以进行远程钩索留人或者近战留人

当红叶晕住人时，拿出你的弓箭，相信我打出的伤害更高

6、劝架要注意时机，观察他们大招cd，如大佛红叶大招，确定用过了再打胜率更高

7、当你发现敌人时，先标点，不然队友只会被你喊得一愣一愣的，固定队有默契不用看

标完点喊完，先问队友要不要打，当他们觉得可以打时，他们操作也会更好，亲测

8、我是补位选手，尽量让团队不出现明显短板，具有一定的开团和反打脱战能力

我个人认为较好的搭配风男红叶金刚伏魔，胡桃金刚风男，迦南风男金刚

9、当一个队友倒地时，金刚开大最好在周边，替扶人的队友挡住远程

10、妖刀姬也能替代胡桃迦南，但需要选手有较好的技术，胡桃迦南只是降低对技术要求

11、草丛蹲着，有人进来是可以看到轮廓的，长枪最为明显，草丛无法蓄力

12、要想上分，地形合理应用很重要，墙和树的左键蓄力壁击要灵活运用，有人追你时可以卡在树的一侧，可以让地方因为撞树无法第一时间造成伤害

13、沙男最近出来的滞空飞行可以多学学，放暗箭基本无人看到，决赛圈有时候起大用

14、如果对面装备了暴风炮，你挂屋顶，他外面在上面炸是炸的到的

15、决赛圈遇到草丛，建议直接火炮炸有惊喜，直接过去是惊吓

蹲草丛可以把大部分身体模型向外，确保隐身就行，基本别人探草一半概率打不到你

16、万刃轮跳跃不影响使用，大概，用的少

17、决赛圈三人最好是两火炮，一弓箭，确保火力压制

18、三排匕首不推荐，容易把敌人击飞太远，队友连招会被打断，难以造成持续控制链

19、长剑蓄力骗振小技巧，只要我剑气放歪了，你就振不到我，不得不放时可以调整释放角度，也适用长枪龙王破

长剑一般主右键蓄力，左键适合边缘ob

以上就是关于永劫无间快速上分指南的全部内容，各位玩家可以使用以上的办法来尝试上分。