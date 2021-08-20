人类humankind战略物资不够了怎么办 战略物资不够处理方法

2021-08-20 15:26:01 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中的战略物资非常重要，一旦玩家缺少战略物资就没法升级更高级的兵种，下面就为大家介绍人类缺少战略物资的处理方法，一起来看看吧。

人类humankind战略物资不够处理方法

当你造高级兵种的战略资源不够时你只能造低级兵种，而当你集齐战略物资时低级兵种会消失，拿弓箭手举例，你已经研发科技可以造火枪手了。

但是你没有火药，那你造弓箭手，比如首都只需要1回合，那你就在拿到火药之前狂造弓箭手，等到达到你需要的数量时，你通过贸易或者建矿井，拿到火药。

会发现你不能造弓箭手了，只能造火枪兵了，火枪兵要12回合，迅速建造需要4000多金币。

这时候可以直接升级前面造的弓箭手，只需要480金币，既省了资源又省了建造回合数。

火枪兵很强，绝对要优先抢，火枪手攻城很猛，因为这游戏地形复杂，攻城时步兵骑兵施展不开，但火枪手在高地几枪一个，敌人在城墙内又打不到你，绝对攻城神器，一定要速出，配合上投石车根本不需要骑兵和步兵，火枪手肉搏不减攻击。

以上就是关于人类humankind战略物资不够的处理方法，玩家需要合理安排物资来升级兵种。