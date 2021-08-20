鬼谷八荒器灵有哪些生活技能 器灵生活技能介绍

2021-08-20 15:01:50 来源：互联网 编辑：佚名

鬼谷八荒游戏中一共有六大器灵，不同的器灵是有不同的生活技能，不少玩家不知道生活技能有哪些，项目就为大家介绍鬼谷八荒器灵的生活技能，一起来看看吧。

鬼谷八荒器灵省会技能介绍

东方沐晴

卖艺

有几率获得灵石打赏，在城镇里打赏的几率更高。

灵气生成

生成灵气多了后更容易出现高质量橙色灵气，修炼收益比宗门聚灵阵高，高品质灵气刷衣服材料更容易出星彩御兽。

互动

在大地图发呆，沐晴会吹奏唱歌，无实际效果。

在大地图吃丹药补血补蓝，可能触发沐晴担心你，帮你回复满。

云梦衣

预知梦

可以通过SL获得一些道具。

酒尘

互动

住店可能触发酒尘吃霸王餐，需要帮他买单。

在大地图逛街可能触发盗墓，会出现个女鬼。

在大地图逛街触发黑眼盯着事件(即无畏或者狂暴buff事件)，酒尘会帮你打散。

历凌霜

狩猎

可能坑到人，赔钱，在野外灵气高的地方更容易获得更多东西。

互动

在拍卖会时会主动帮你威胁对手。

沧崖

切磋

可能触发功法领悟，功法(左右键身法神通)修炼开3个词条;可能获得buff拳掌指资质各100，可能腰酸背痛3个月不能双修。

姜菱歌

苦读

立即学完一本技能书，学习前请确保还有技能格子，如果技能格子学满了会导致学习无效，书还在包里技能却已经用掉了。

互动

丢弃溢出包裹里的丹药，可能触发姜菱歌把它们融合后强喂给你，可能获得赤幽州的酒馆buff或者丹毒负面。

以上就是关于鬼谷八荒器灵生活技能的全部内容了，有些生活技能还是比较实用的，玩家可以选择自己喜欢的生活技能。