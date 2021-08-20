龙与家园要什么配置 配置要求高不高

2021-08-20 14:48:31 来源：互联网 编辑：佚名

龙与家园是一款多人MMORPG开放世界游戏，相信已经有不少玩家已经将这款游戏放到购物车了吧，下面就为大家介绍龙与家园的配置要求，一起来看看吧。

龙与家园配置要求介绍

最低配置：

操作系统: Windows7或更高

处理器: Intel Core i5-4XXX/AMD R5-2XXX

内存: 4 GB RAM

显卡: NVIDIA GTX 950 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB

DirectX版本: 11

网络: 宽带互联网连接

存储空间: 需要2GB可用空间

声卡: 集成声卡

推荐配置：

操作系统: Windows7或更高

处理器: Intel Core i7-4XXX或更佳/AMD R7-4XXX或更佳

内存: 8 GB RAM

显卡: NVIDIA GTX 1060或更佳

DirectX版本: 11

网络: 宽带互联网连接

存储空间: 需要3GB可用空间

声卡: 集成声卡

以上就是关于龙与家园配置的全部内容，游戏的配置要求并不高，玩家可以放心购买。