人类humankind时代星星怎么获得 时代星星有什么用

2021-08-20 14:27:39 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中有多种胜利方式，其中一种需要玩家到达最先进的文明，但是文明的进步需要玩家收集时代星星，不少玩家不知道时代星星的作用，消灭就为大家讲解一下人类humankind时代星星的获取方式和用处，一起来看看吧。

人类humankind时代星星获取方式

在新石器时代，你可以通过以下方式获得时代星星：

1.捕猎特定数量的动物。

2.拥有特定数量的单位。

3.积累特定数量的科研。

科研可以通过调查地图上随机出现的奇珍品获得。

要调查奇珍品，选择你的部落，命令其移动至奇珍品所在的地块即可。

科研奇珍品还会提供影响力，可用于建立你部落的首个前哨站。

你部落的单位数量可以通过收集食物进一步提升。

食物也可以通过调查奇珍品获得。此外，捕猎动物也可以获得食物。

时代星星的作用

在建立城市之前，你需要先脱离新石器时代。

要这样做，你就要先赚得自己的第一颗时代星星。你需要完成任务目标，获取时代星星，从而在历史上留下印记。

获得足够的时代星星后，就可以前进到下个时代，获得建立城市等全新能力。

获得时代星星时，你还会同时获得名望，这也是赢得游戏的方式之一。

以上就是关于人类humankind时代星星获取方式和作用的全部内容，时代星星能帮助玩家到达新的时代，也是玩家获取游戏胜利的一大关键道具。