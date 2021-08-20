12分钟又哪些结局 达成结局要什么条件

2021-08-20 14:15:56 来源：互联网 编辑：佚名

12分钟这款游戏有多路线结局，玩家需要在游戏各种轮回中选择不同的选项来触发，下面就为大家介绍12分钟多结局达成的条件，一起来看看吧。

12分钟多结局达成条件

孤独结局

1.打电话给警察女儿，说妻子是无辜的。

2.拿到怀表、婴儿礼盒。

3.怀表怼脸。

4.拿出婴儿衣服，等警察来。

5.拿出衣服给警察，知道保姆名字就是衣服上的字。

6.与岳父对话后，随便选一个选项后醒来。

7.醒来后，妻子回到卧室，进洗手间反锁，拿到怀表。

8.场景转换后，跟岳父对话，

选择不在一起更好，达成[孤独]结局。

继续结局

1.在完成此结局前，建议先完成其他结局和成就,不然会清空存档。

2.完成[孤独]结局后，从主菜单继续游戏，走廊尽头用钥匙打开门，进入浴室看用手将时间调整至11:58，盯着看，然后跳转场景。

3.不回答岳父的提问，与书柜上的书互动，前提是之前跟妻子得到过书的暗语。

4.达成[继续]结局。

以上就是关于12分钟多结局达成条件的全部内容，想要完成多结局的玩家可以按照以上的步骤来完成。