云顶之弈11.16德莱文吸血四骑士阵容怎么搭配 德莱文吸血四骑士阵容阵容推荐

2021-08-20 14:07:18 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.16版本中德莱文吸血四骑士这套阵容在游戏中有不错的表现，四骑士本身就非常肉，加上吸血德莱文就是又肉又有输出，下面就为大家介绍云顶之弈11.16德莱文吸血四骑士阵容推荐，一起来看看吧。

云顶之弈11.16德莱文吸血四骑士阵容搭配

首先说说为什么选择德莱文。因为现在主流都是ad阵容，ap阵容几乎只剩下大眼一个独苗，而德莱文的高额吸血和阵容里的四骑士都能很好的克制大眼，同时阵容里的三铁甲打其他物理阵容也不落下风。

然后是德莱文的装备，轻语必备，剩下两件分别从攻速装和吸血装里挑一件就好。

主t的话芮尔和加里奥谁先来给谁就行。为什么四骑不拿盖伦是因为现在一般都是八级d到死，很少有上九的机会，盖伦很难二。而且这个阵容不缺伤害，加里奥提供的控制作用可能更大一点。

还有就是5.5最超模的两张卡小炮和刀妹也能放进运营流程里，如果前期凑不到三烧饼三神盾，就可以试试用小炮波比搭骑士和炮手的阵容来打工，用到四阶段没啥问题。

刀妹在天使来之前都可以给德莱文凑征服者，前中期的肉装都可以给她用来保血量。

如果德莱文一直不来，直接转武器就是了，把上图的天使德莱文换成刀妹佛耶戈就是，这个阵容里的刀妹可以直接当主t。

以上就是关于云顶之弈11.16德莱文吸血四骑士阵容搭配的全部内容了，希望能帮到大家。