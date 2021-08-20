人类humankind怎么增长人口 人口增长方法介绍

2021-08-20 13:39:50 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中的人口非常重要，人口越多，能制造的建筑和资源越多，不少玩家不中带怎么增长人口，下面就为大家介绍人类humankind人口增长的方法，一起看看吧。

人类humankind人口增长方法介绍

粮食在前期可以说是最重要的因素，基本上城市发展都靠堆粮食上人口，但是你不注意锁城市人口的话经常会出现这回合掉人口下回合又涨回来然后反复横跳，这种情况要么是人口没锁，要么是余粮不够。

先点开城市，把上方的均衡政策换成专家政策(即自定义)，然后它会按照你给的侧重顺序自动上人口，你可以手动拖动某个区域的人口到另一个区域去，这样这个人口就会呆在那不乱跑了。

增长机制

首先，1人口基础消耗粮食为8，然后在8粮的基础上，每多一个人口，每人口粮食消耗增加0.33左右。

其次，人口增速和增长率，是根据你余粮的量(产出-消耗)，然后再除去产出，即人口增长率=(产出-消耗)÷产出×100%

以上就是关于人类humankind人口增长方法的全部内容，人口起来了是非常耗费粮食的，玩家需要做好不断造粮食的准备。