怪物猎人物语2增益和被动技能叠加有什么效果 增益和被动技能叠加介绍

2021-08-20 11:53:30 来源：互联网 编辑：佚名

怪物猎人物语2增益效果和被动技能能提高玩家的熟知，不少玩家可能不了解增益和被动的效果，下面就为大家介绍怪物猎人物语2增益和被动技能叠加，一起来看看吧。

怪物猎人物语2增益和被动技能叠加介绍

增益是指一定时间内的数值强化的效果，包含在主动技能中。

被动则是指永久的数值强化的效果，包含在被动技能中。





增益的叠加

增益的机制是「相同效果会被覆盖，不会叠加」。

所以要稍微注意一下共斗任务和对战中的那些针对全体施加的效果，例如如己方使用的「狂热化」被其他增益覆盖，笔者在共斗任务中发动的狂热化也曾经好几次被覆盖掉，从1.7倍→1.05倍被弱化了。

全属性攻击力提升与属性攻击力提升

这两个不属于相同效果，所以可叠加。

但用叠加这个词似乎又不完全正确，需要相加再相乘，仔细看的话图标也不太一样。

造成的伤害=[(攻击力+技能相加+10)×技能相乘-防御力÷2]×肉质÷100×(牵制力+会心+宾果补正)×对战补正

攻击力提升的增益包含在「技能相乘」一项中。

例如「狂热化」和「龙力充盈」的话，1.7倍(+70%)和1.3倍(+30%)为2.0倍(+100%)。

增益与被动的叠加

增益与被动有一部分情况会叠加，但并不是所有都会叠加。

造成的伤害=[(攻击力+技能相加+10)×技能相乘-防御力÷2]×肉质÷100×(牵制力+会心+宾果补正)×对战补正

攻击力提升的被动包含在「技能相乘」一项中。

因为属于被动，所以在能力值界面可以看到，但也有一些只能在战斗中激活。

例如「舞蹈家」，在HP最大时会增加攻击力。

以上就是关于怪物猎人物语2增益和被动技能叠加效果的全部内容，希望能帮助大家。