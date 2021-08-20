人类humankind中文怎么设置 游戏中文设置方法介绍

2021-08-20 11:39:59 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind这款游戏信息有不少玩家已经入手了吧，但有不少玩家表示进入游戏后是英文界面，不知道怎么设置中文，下面就为大家介绍人类humankind的中文设置方法，一起来看看吧。

人类humankind中文设置方法

1.进入游戏后，点击next进入下一项，accessibility按钮会让玩家进行字幕设定，所有字幕默认开启。

2.接下来可以设置avatar，也就是你的人物形象、徽记、颜色等。

3.如果退出游戏或者退出开局再进，就能进入设置主界面，此时点击setting项就能设置语言。

4.在UI-language中将english改成简体中文即可，重启后就是中文游戏了。

以上就是关于人类humankind中文中文设置的全部内容，不知道怎么设置中文的玩家可以参考以上的步骤。