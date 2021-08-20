12分钟水流成就怎么做 水流成就完成攻略

2021-08-20 11:36:26 来源：互联网 编辑：佚名

12分钟水流这个成就比较有趣，是一个隐藏成就，这个成就想要完成并不难，下面就为大家介绍12分钟水流成就的完成攻略，一起来看看吧。

12分钟水流成就攻略

与妻子对话后拿马克杯接水，然后去卧室直接浇花(不要先调查花然后再浇)，解锁成就。

貌似开局直接浇水不行，也可能是bug，可以在轮回4流程中比较闲的时候接下水。

我第一次先调查花盆然后再浇水没有跳成就，第二次在轮回4中直接把水杯拖到花盆上就跳了。没跳成就的需要留意一下。

以上就是关于12分钟水流成就攻略的全部内容，是不是非常简单，想要收集全攻略的玩家不要错过。