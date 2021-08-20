欧陆风云4国家代码有哪些 国家代码怎么看

欧陆风云4是一款策略游戏，游戏中有很多国家，每个国家都有自己的代码，不少玩家不知道有什么代码，代码怎么看，下面就为大家介绍欧陆风云4的国家代码，一起来看看吧。
注意：游戏内的国家代码非常多，全部的国家代码都在下方了，按照A-Z的排序进行。
搜索方法
电脑用户可以使用Ctrl+F搜索页面关键词，按键后在弹出的页面框内输入需要搜索的关键词即可。
全国家代码一览
AAC=亚琛
ACH=阿凯亚
ADA=阿达尔
ADE=也门
AFG=阿富汗
AHM=比哈尔
AKK=白羊王朝
ALB=阿尔巴尼亚
ALE=阿朗松
ALG=阿尔及尔
ALH=哈沙
ALS=阿尔萨斯
AMA=尼子
AMG=阿尔玛涅克
ANH=安哈尔特
ANN=安南
ANS=安斯巴赫
AQU=阿奎莱亚
ARA=阿拉贡
ARK=阿拉坎
ARM=亚美尼亚
ASA=朝仓
ASH=阿散蒂
ASS=阿萨姆
AST=阿斯特拉罕
ATH=雅典
ATJ=亚齐
AUG=奥格斯堡
AUV=奥弗涅
AVI=阿维尼翁
AYD=艾丁
AYU=阿育他亚
AZT=阿兹特克
BAD=巴登
BAH=德干
BAL=俾路支
BAN=万丹
BAR=巴尔
BAV=巴伐利亚
BDA=巴罗达
BEI=文莱
BEN=贝宁
BER=布尔日
BHU=不丹
BIJ=比贾布尔
BLI=巴厘
BND=本德尔汗德
BNG=孟加拉
BOH=波希米亚
BOS=波斯尼亚
BOU=波旁
BRA=勃兰登堡
BRB=布拉邦特
BRE=不来梅
BRI=布列塔尼
BRR=贝拉尔
BRU=布伦瑞克
BRZ=巴西
BST=巴斯塔尔
BUL=保加利亚
BUR=勃艮第
BYZ=拜占庭帝国
CAM=中美洲联邦
CAN=加拿大
CAS=卡斯提尔
CAT=加泰罗尼亚
CEP=科孚
CEY=锡兰
CHA=占婆
CHE=切洛基
CHG=察哈台
CHK=占巴塞
CHL=智利
CHM=奇穆
CHP=香槟
CND=坎达尔
CNN=康诺特
COL=哥伦比亚
COR=科西嘉
CRE=克里克
CRI=克里米亚
CRN=康沃尔
CRO=克罗地亚
CRT=克里特
CSH=大顺
CSK=长宗我部
CXI=大西
CYP=塞浦路斯
CZH=大周
DAI=大越
DAN=丹麦
DAU=道芬
DEC=德干
DHU=德汗达
DLH=德里
DNZ=但泽
DTE=伊达
DUL=杜勒卡迪尔
EFR=东弗里西亚
ENG=英格兰
EPI=伊庇鲁斯
ETH=埃塞俄比亚
ETR=伊特鲁里亚
FER=费拉拉
FEZ=非斯
FIN=芬兰
FLA=佛兰德斯
FOI=富瓦
FRA=法兰西
FRI=弗里斯兰
FRN=法兰克福
GAL=加利西亚
GBR=大不列颠
GDW=冈瓦纳
GEL=吉勒尔
GEN=热那亚
GEO=格鲁吉亚
GER=德国
GOC=戈尔康达
GOL=金帐汗国
GOT=哥特兰
GRA=格拉纳达
GRE=希腊
GRJ=加雅特
GUJ=古吉拉特
GUY=吉耶纳
GWA=格瓦里尔
HAB=奥地利
HAI=埃诺
HAM=汉堡
HAN=汉诺威
HAT=海地
HAU=豪萨
HED=汉志
HES=黑森
HIN=印度斯坦
HJO=北条
HLR=神罗
HOL=荷兰
HSA=汉撒同盟
HSK=细川
HTK=旱田山
HUN=匈牙利
HUR=休伦
IKE=池田
IMG=今川
INC=印加
IRE=爱尔兰
IRO=易洛魁
IRQ=伊拉克
ITA=意大利
JAI=贾拉伊尔德
JAN=杨格拉达斯
JAP=日本
JNP=江布尔
JSL=斋沙默尔
KAC=卡戈尔
KAR=卡拉曼
KAT=卡提阿瓦
KAZ=喀山
KBO=卡奈姆博尔努
KGR=康格拉
KHA=蒙古汗国
KHD=坎德什
KHI=希瓦
KHM=高棉
KHO=呼罗珊
KLE=克莱沃
KLN=克拉迪
KMT=科奇
KNI=医院骑士团
KOC=科钦
KOJ=耶路撒冷王国
KOK=浩罕
KOL=科隆
KON=刚果
KOR=朝鲜
KRA=克拉科夫
KRK=卡纳提克
KSH=克什米尔
KUR=库尔兰
KZH=哈萨克
LAN=兰开斯特
LAP=拉普拉塔
LAU=劳恩堡
LEI=伦斯特
LIE=列日
LIT=立陶宛
LIV=利沃尼亚骑士团
LNA=兰纳
LOA=卢安果
LOR=洛林
LOU=路易斯安那
LUA=琅勃拉邦
LUN=吕讷堡
LUX=卢森堡
LXA=澜沧
MAB=马拉巴尔
MAD=马杜赖
MAE=前田
MAG=马格德堡
MAI=美因茨
MAJ=满者伯夷
MAL=马里
MAM=马穆鲁克
MAN=曼图亚
MAR=马哈拉施特拉
MAW=马尔瓦尔
MAY=玛雅
MAZ=马佐维亚
MCH=满洲
MEI=迈森
MEN=孟忒瑟
MER=米瓦尔
MEW=密瓦特
MEX=墨西哥
MKL=梅克伦堡
MKS=马卡萨
MLC=马六甲
MLO=米兰
MLW=马尔瓦
MNG=大明帝国
MNS=明斯特
MOD=摩德纳
MOE=摩里亚
MOL=摩尔达维亚
MON=黑山
MOR=摩洛哥
MOS=莫斯科
MRI=毛利
MSA=马来亚
MTR=马塔兰
MUG=莫卧儿
MUL=木尔坦
MUN=明斯特
MYS=迈索尔
NAG=那格浦尔
NAJ=内志
NAP=那不勒斯
NAV=纳瓦拉
NAX=纳克索斯
NED=尼德兰
NEV=纳韦尔
NOG=诺盖
NOL=诺森伯兰
NOR=挪威
NOV=诺夫哥罗德
NPL=尼泊尔
NRM=诺曼底
NUB=芬吉
NZH=下诺夫哥罗德
ODA=织田
ODH=奥德
OIR=卫拉特蒙古
OLD=奥尔登堡
OMA=阿曼
ORI=奥里萨
ORL=奥尔良
OTM=大友
OUC=大内
OYO=奥约
PAL=巴列丁奈
PAP=教皇国
PAR=帕尔玛
PAT=巴塔尼
PEG=勃固
PER=波斯
PEU=秘鲁
PIS=比萨
PLC=波兰立陶宛联邦
PLT=波罗茨克
POL=波兰
POM=波美拉尼亚
POR=葡萄牙
PRG=巴拉圭
PRM=帕米尔
PRO=普罗旺斯
PRU=普鲁士
PSK=普斯科夫
PUN=旁遮普
QAR=黑羊王朝
QAS=卡西姆汗国
QUE=魁北克
RAG=拉古萨
RAM=拉玛赞
RFR=革命法兰西
RIG=里加
RMN=罗马尼亚
RUS=俄罗斯
RYA=梁赞
RYU=琉球
SAR=撒丁
SAV=萨伏依
SAX=萨克森
SBA=斯波
SCA=斯堪的纳维亚
SCO=苏格兰
SER=塞尔维亚
SHA=肖尼
SHL=荷尔施泰因
SHR=沙迦
SHY=昔班尼王朝
SIB=西伯利亚
SIC=西西里
SIE=锡耶纳
SIL=西里西亚
SLZ=萨尔茨堡
SMO=斯模棱斯克
SMZ=岛津
SND=信德
SOF=塞古
SOK=索科托
SON=桑海
SPA=西班牙
SPI=撒丁皮德蒙特
SRU=萨鲁汉
SST=掸邦
STY=斯提里亚
SUK=素可泰
SUL=苏禄
SWE=瑞典
SWI=瑞士
SYR=叙利亚
TAU=东于
TEU=条顿骑士团
THU=图林根
TIB=西藏
TIM=帖木儿
TIR=蒂罗尔
TKD=武田
TKG=德川
TOK=东京
TOU=图卢兹
TRA=特兰西瓦尼亚
TRE=特拉比松
TRI=特里尔
TRP=的黎波里
TUN=突尼斯
TUR=奥斯曼
TUS=托斯卡纳
TVE=特维尔
TYR=泰隆
UES=上杉
UKR=乌克兰
ULM=乌尔姆
URB=乌尔比诺
USA=美利坚
UTR=乌德勒支
VEN=威尼斯
VIE=万象
VIJ=维查耶纳伽尔
VND=维纳德
VNZ=委内瑞拉
WAL=瓦拉几亚
WBG=维尔茨堡
WES=威斯特伐利亚
WLS=威尔士
WUR=符腾堡
YAR=雅罗斯拉夫
YMN=山名
YOR=约克
ZAN=斯瓦希里
ZAP=萨巴特克
ZAZ=扎波罗热
ZIM=津巴布韦
以上就是关于欧陆风云4国家代码的全部内容，大家可以看到游戏中的国家代码非常多，玩家可以复制下来慢慢查找。
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