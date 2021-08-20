欧陆风云4国家代码有哪些 国家代码怎么看

2021-08-20 11:30:57 来源：互联网 编辑：佚名

欧陆风云4是一款策略游戏，游戏中有很多国家，每个国家都有自己的代码，不少玩家不知道有什么代码，代码怎么看，下面就为大家介绍欧陆风云4的国家代码，一起来看看吧。

欧陆风云4国家代码大全

注意：游戏内的国家代码非常多，全部的国家代码都在下方了，按照A-Z的排序进行。

搜索方法

电脑用户可以使用Ctrl+F搜索页面关键词，按键后在弹出的页面框内输入需要搜索的关键词即可。

全国家代码一览

AAC=亚琛

ACH=阿凯亚

ADA=阿达尔

ADE=也门

AFG=阿富汗

AHM=比哈尔

AKK=白羊王朝

ALB=阿尔巴尼亚

ALE=阿朗松

ALG=阿尔及尔

ALH=哈沙

ALS=阿尔萨斯

AMA=尼子

AMG=阿尔玛涅克

ANH=安哈尔特

ANN=安南

ANS=安斯巴赫

AQU=阿奎莱亚

ARA=阿拉贡

ARK=阿拉坎

ARM=亚美尼亚

ASA=朝仓

ASH=阿散蒂

ASS=阿萨姆

AST=阿斯特拉罕

ATH=雅典

ATJ=亚齐

AUG=奥格斯堡

AUV=奥弗涅

AVI=阿维尼翁

AYD=艾丁

AYU=阿育他亚

AZT=阿兹特克

BAD=巴登

BAH=德干

BAL=俾路支

BAN=万丹

BAR=巴尔

BAV=巴伐利亚

BDA=巴罗达

BEI=文莱

BEN=贝宁

BER=布尔日

BHU=不丹

BIJ=比贾布尔

BLI=巴厘

BND=本德尔汗德

BNG=孟加拉

BOH=波希米亚

BOS=波斯尼亚

BOU=波旁

BRA=勃兰登堡

BRB=布拉邦特

BRE=不来梅

BRI=布列塔尼

BRR=贝拉尔

BRU=布伦瑞克

BRZ=巴西

BST=巴斯塔尔

BUL=保加利亚

BUR=勃艮第

BYZ=拜占庭帝国

CAM=中美洲联邦

CAN=加拿大

CAS=卡斯提尔

CAT=加泰罗尼亚

CEP=科孚

CEY=锡兰

CHA=占婆

CHE=切洛基

CHG=察哈台

CHK=占巴塞

CHL=智利

CHM=奇穆

CHP=香槟

CND=坎达尔

CNN=康诺特

COL=哥伦比亚

COR=科西嘉

CRE=克里克

CRI=克里米亚

CRN=康沃尔

CRO=克罗地亚

CRT=克里特

CSH=大顺

CSK=长宗我部

CXI=大西

CYP=塞浦路斯

CZH=大周

DAI=大越

DAN=丹麦

DAU=道芬

DEC=德干

DHU=德汗达

DLH=德里

DNZ=但泽

DTE=伊达

DUL=杜勒卡迪尔

EFR=东弗里西亚

ENG=英格兰

EPI=伊庇鲁斯

ETH=埃塞俄比亚

ETR=伊特鲁里亚

FER=费拉拉

FEZ=非斯

FIN=芬兰

FLA=佛兰德斯

FOI=富瓦

FRA=法兰西

FRI=弗里斯兰

FRN=法兰克福

GAL=加利西亚

GBR=大不列颠

GDW=冈瓦纳

GEL=吉勒尔

GEN=热那亚

GEO=格鲁吉亚

GER=德国

GOC=戈尔康达

GOL=金帐汗国

GOT=哥特兰

GRA=格拉纳达

GRE=希腊

GRJ=加雅特

GUJ=古吉拉特

GUY=吉耶纳

GWA=格瓦里尔

HAB=奥地利

HAI=埃诺

HAM=汉堡

HAN=汉诺威

HAT=海地

HAU=豪萨

HED=汉志

HES=黑森

HIN=印度斯坦

HJO=北条

HLR=神罗

HOL=荷兰

HSA=汉撒同盟

HSK=细川

HTK=旱田山

HUN=匈牙利

HUR=休伦

IKE=池田

IMG=今川

INC=印加

IRE=爱尔兰

IRO=易洛魁

IRQ=伊拉克

ITA=意大利

JAI=贾拉伊尔德

JAN=杨格拉达斯

JAP=日本

JNP=江布尔

JSL=斋沙默尔

KAC=卡戈尔

KAR=卡拉曼

KAT=卡提阿瓦

KAZ=喀山

KBO=卡奈姆博尔努

KGR=康格拉

KHA=蒙古汗国

KHD=坎德什

KHI=希瓦

KHM=高棉

KHO=呼罗珊

KLE=克莱沃

KLN=克拉迪

KMT=科奇

KNI=医院骑士团

KOC=科钦

KOJ=耶路撒冷王国

KOK=浩罕

KOL=科隆

KON=刚果

KOR=朝鲜

KRA=克拉科夫

KRK=卡纳提克

KSH=克什米尔

KUR=库尔兰

KZH=哈萨克

LAN=兰开斯特

LAP=拉普拉塔

LAU=劳恩堡

LEI=伦斯特

LIE=列日

LIT=立陶宛

LIV=利沃尼亚骑士团

LNA=兰纳

LOA=卢安果

LOR=洛林

LOU=路易斯安那

LUA=琅勃拉邦

LUN=吕讷堡

LUX=卢森堡

LXA=澜沧

MAB=马拉巴尔

MAD=马杜赖

MAE=前田

MAG=马格德堡

MAI=美因茨

MAJ=满者伯夷

MAL=马里

MAM=马穆鲁克

MAN=曼图亚

MAR=马哈拉施特拉

MAW=马尔瓦尔

MAY=玛雅

MAZ=马佐维亚

MCH=满洲

MEI=迈森

MEN=孟忒瑟

MER=米瓦尔

MEW=密瓦特

MEX=墨西哥

MKL=梅克伦堡

MKS=马卡萨

MLC=马六甲

MLO=米兰

MLW=马尔瓦

MNG=大明帝国

MNS=明斯特

MOD=摩德纳

MOE=摩里亚

MOL=摩尔达维亚

MON=黑山

MOR=摩洛哥

MOS=莫斯科

MRI=毛利

MSA=马来亚

MTR=马塔兰

MUG=莫卧儿

MUL=木尔坦

MUN=明斯特

MYS=迈索尔

NAG=那格浦尔

NAJ=内志

NAP=那不勒斯

NAV=纳瓦拉

NAX=纳克索斯

NED=尼德兰

NEV=纳韦尔

NOG=诺盖

NOL=诺森伯兰

NOR=挪威

NOV=诺夫哥罗德

NPL=尼泊尔

NRM=诺曼底

NUB=芬吉

NZH=下诺夫哥罗德

ODA=织田

ODH=奥德

OIR=卫拉特蒙古

OLD=奥尔登堡

OMA=阿曼

ORI=奥里萨

ORL=奥尔良

OTM=大友

OUC=大内

OYO=奥约

PAL=巴列丁奈

PAP=教皇国

PAR=帕尔玛

PAT=巴塔尼

PEG=勃固

PER=波斯

PEU=秘鲁

PIS=比萨

PLC=波兰立陶宛联邦

PLT=波罗茨克

POL=波兰

POM=波美拉尼亚

POR=葡萄牙

PRG=巴拉圭

PRM=帕米尔

PRO=普罗旺斯

PRU=普鲁士

PSK=普斯科夫

PUN=旁遮普

QAR=黑羊王朝

QAS=卡西姆汗国

QUE=魁北克

RAG=拉古萨

RAM=拉玛赞

RFR=革命法兰西

RIG=里加

RMN=罗马尼亚

RUS=俄罗斯

RYA=梁赞

RYU=琉球

SAR=撒丁

SAV=萨伏依

SAX=萨克森

SBA=斯波

SCA=斯堪的纳维亚

SCO=苏格兰

SER=塞尔维亚

SHA=肖尼

SHL=荷尔施泰因

SHR=沙迦

SHY=昔班尼王朝

SIB=西伯利亚

SIC=西西里

SIE=锡耶纳

SIL=西里西亚

SLZ=萨尔茨堡

SMO=斯模棱斯克

SMZ=岛津

SND=信德

SOF=塞古

SOK=索科托

SON=桑海

SPA=西班牙

SPI=撒丁皮德蒙特

SRU=萨鲁汉

SST=掸邦

STY=斯提里亚

SUK=素可泰

SUL=苏禄

SWE=瑞典

SWI=瑞士

SYR=叙利亚

TAU=东于

TEU=条顿骑士团

THU=图林根

TIB=西藏

TIM=帖木儿

TIR=蒂罗尔

TKD=武田

TKG=德川

TOK=东京

TOU=图卢兹

TRA=特兰西瓦尼亚

TRE=特拉比松

TRI=特里尔

TRP=的黎波里

TUN=突尼斯

TUR=奥斯曼

TUS=托斯卡纳

TVE=特维尔

TYR=泰隆

UES=上杉

UKR=乌克兰

ULM=乌尔姆

URB=乌尔比诺

USA=美利坚

UTR=乌德勒支

VEN=威尼斯

VIE=万象

VIJ=维查耶纳伽尔

VND=维纳德

VNZ=委内瑞拉

WAL=瓦拉几亚

WBG=维尔茨堡

WES=威斯特伐利亚

WLS=威尔士

WUR=符腾堡

YAR=雅罗斯拉夫

YMN=山名

YOR=约克

ZAN=斯瓦希里

ZAP=萨巴特克

ZAZ=扎波罗热

ZIM=津巴布韦

以上就是关于欧陆风云4国家代码的全部内容，大家可以看到游戏中的国家代码非常多，玩家可以复制下来慢慢查找。