逃离塔科夫萌新用什么武器 萌新装备怎么搭配

逃离塔科夫到目前为止已经更新多个版本了，也添加了不少武器道具，有很多最近刚入坑的玩家不知道开始怎么搭配装备，下面就为大家介绍一下逃离塔科夫萌新武器选择，一起来看看吧。
0-20级
建议使用Sks打7.62 ps子弹，或者萌新永远的朋友5.45 AK，前提是摸到BT子弹。
23级
这时已经解锁三级美商了，可以直接P90，两个军用电缆，换一个长枪管P90，随便装个镜就可以开搞，打SS190或者稍微差一点的SB193都行。
42级
直接上mk47，版本之子，干就行了。
以上就是关于逃离塔克夫萌新武器选择的全部内容，前期枪械都无所谓，但是一定要用好的子弹，毕竟这款游戏穷什么都不能穷子弹。
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