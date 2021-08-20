逃离塔科夫萌新用什么武器 萌新装备怎么搭配

2021-08-20 11:24:01 来源：互联网 编辑：佚名

逃离塔科夫到目前为止已经更新多个版本了，也添加了不少武器道具，有很多最近刚入坑的玩家不知道开始怎么搭配装备，下面就为大家介绍一下逃离塔科夫萌新武器选择，一起来看看吧。

逃离塔科夫萌新武器选择推荐

0-20级

建议使用Sks打7.62 ps子弹，或者萌新永远的朋友5.45 AK，前提是摸到BT子弹。

23级

这时已经解锁三级美商了，可以直接P90，两个军用电缆，换一个长枪管P90，随便装个镜就可以开搞，打SS190或者稍微差一点的SB193都行。

42级

直接上mk47，版本之子，干就行了。

以上就是关于逃离塔克夫萌新武器选择的全部内容，前期枪械都无所谓，但是一定要用好的子弹，毕竟这款游戏穷什么都不能穷子弹。

