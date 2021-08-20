使命召唤18有哪些角色 游戏主要角色介绍

战地2042游戏中有不少武器道具，其中钩爪是非常重要的一种武器，不少玩家不知道钩爪怎么用，下面就为大家介绍战地2042钩爪怎么使用，一起来看看吧。战地2042钩爪介绍房顶并没有那么容易爬上去，没有钩爪上去的过程容易被发现而且被发现就很难转移了。可以突然飞到防守人头上打，而没有钩爪敌人可以判断你的行径

2021-08-20 | 0