战地2042钩爪有什么用 钩爪使用介绍

2021-08-20 10:42:05 来源：互联网 编辑：佚名

战地2042游戏中有不少武器道具，其中钩爪是非常重要的一种武器，不少玩家不知道钩爪怎么用，下面就为大家介绍战地2042钩爪怎么使用，一起来看看吧。

战地2042钩爪介绍

房顶并没有那么容易爬上去，没有钩爪上去的过程容易被发现而且被发现就很难转移了。

可以突然飞到防守人头上打，而没有钩爪敌人可以判断你的行径。

没钩爪敌人只能从固定几个路线遭遇。

有钩爪你根本不知道什么时间什么方向头顶突然向你开枪。

选弹药医疗双续航的人，可能弹药续航上根本没优势，对枪都劣势，弹药续航发挥不出来。

以上就是关于战地2042钩爪的全部内容，希望能帮助大家。