九十六号公路8月19号更新了什么 8月19号更新内容介绍

2021-08-20 10:30:45 来源：互联网 编辑：佚名

九十六号公路是一款冒险公路旅行游戏，游戏目前为止受到不少玩家的好评，最近官方多这款游戏进行了更新，下面就为大家介绍九十六号公路8月19号更新内容，一起来看看吧。

九十六号公路8月19号更新介绍

1.02版本更新：

- 与约翰讨论时，玩家不会再卡在“责怪下雨”的场景中。

- AirHockey 的冰球不会再消失在“让我们认真点”场景中。

- 玩家在海上考试期间不会再被卡住。

- 出租车的车票现在可以被刮花，玩家在检查时不再卡住。

- 玩家不会再被锁在“让我们认真点”场景中的密室中。

1.01版更新：

- 玩家不会再被困在“没人应该在这里”的场景中。

- 修复了在场景“可疑的头脑”中以 16:10 分辨率播放时阻止玩家的问题。

以上就是关于九十六号公路8月19号更新的全部内容，这次主要修复了一些bug，能让玩家有更好的游戏体验。