人类humankind英格兰怎么玩 英格兰文明介绍

2021-08-20 10:26:18 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中有不少文明，其中英格兰这个文明非常不错，是一个农业发展文明，不少玩家不了解英格兰怎么玩，下面就为大家介绍人类humankin英格兰文明的玩法，一起来看看吧。

人类humankind英格兰玩法介绍

英格兰是盎格鲁人之地，农业文明由于之前时代肯定都在建设EQ，除了阿克苏姆之类少数文明外基本不会有多少农业区存在，LT的加成只能说是杯水车薪。

附庸劳动

每个农业区+3生产力。

据点

替代军营要塞，为处于其上的远程射手+2射程、

但是其实拿独特要塞当村庄用的话其实体验也还是可以的。

长弓手

射手，远程单位，在受到近战单位攻击时有力减损。

力/移/距 32/4/4。

选择英格兰最主要的还是长弓兵非常猛，射程4无视视野攻击的贵物，请务必体验一下。

游戏中有抛射和直射的区别，长弓兵同时代的弩兵和之后时代的远程步兵都是直射单位，在他之后再想用这种抛射就只能上大炮了。

以上就是关于人类英格兰文明玩法的全部内容，想了解更多游戏攻略请关注91游戏网。

