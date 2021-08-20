黑荆棘角斗场怎么减冷却时间 减冷却时间的装备有哪些

2021-08-20 10:05:28 来源：互联网 编辑：佚名

黑荆棘角斗场游戏中的冷却时间非常重要，能快速冷却角色的技能，不少玩家不知道减少冷却时间的装备有哪些，下面就为大家介绍黑荆棘角斗场能减少冷却时间的装备，一起来看看吧。

黑荆棘角斗场减少冷却时间装备介绍

首先头盔用的是任务给的孤独卫兵头盔。该头盔能获得10%冷却缩减。

其次颈部饰品选择用月光石护符，也拥有10%冷却缩减。

随后是胸部护甲和护手，选用的护院武僧的戎装中的战袍和护臂，2件的套装加成有10%冷却缩减。

其次，腰带就不用多说了，选用的是紫装冠军皮带。

然后是鞋子，用的是任务送的列夫的靴子，也有10%的冷却缩减。

最后是武器，我选择双持两把紫匕首——匠人秘辛，2把各有15%冷却缩减总共30%。

以上就是关于黑荆棘角斗场减少冷却时间装备的全被内容，同时使用这些装备能够减少百分之70的冷却。