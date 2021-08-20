雨中冒险2女猎人穿什么装备 女猎人装备怎么选

2021-08-20 09:38:03 来源：互联网 编辑：佚名

雨中冒险2是一款第三人称射击游戏，游戏中有多名角色供玩家选择，不少玩家不知道女猎人的装备怎么搭配，下面就为大家介绍雨中冒险2女猎人的装备搭配，一起看看吧。

雨中冒险2女猎人装备推荐

爆发流：

先把猎人的闪现解锁。

前期堆5-6个小熊防被烫死，其它大伤害有技能提示靠闪现躲，前期绿装备选自爆和血瓶辅助技能选雷电，前期打怪靠磨。

中期攻速移速加两三点，然后主加撬棍，暴击10点满，断头台要加点秒怪必备。辅助装备选电击。

(每根撬棍对满血敌人的伤害加50%，10根就是5倍 20根就是10倍，伤害不够可以吃半血月亮玻璃 伤害翻倍血量减半)闪电30倍伤害 公式：30x10x2x2 按100攻击力算的话就是12000。

活到后期把减cd上去一个电击就死光光了，如果cd上不去可以升级火箭弹。

生存：

血量、护盾、闪现。

触发流：

防猝死小熊前期5-6个是必须的，用女猎手左键技能的第二个优先爆击10个加满(一发6下)，然后就是移速攻速，绿的加火箭弹，断头台，血瓶。到后期可以加4负面加输出的那个绿装。

这个游戏没有纯远程输出，女猎生存靠闪现，最重要的是闪现是可以在施放技能的时候用，如果用好了是最难死的所以吃半血月亮是可以的只要不被秒掉。

核心装：

移速装(羊腿、饮料) 、暴击眼镜、黄晶胸针

红装：

三叶草、脑梗

蓝装：

玻璃刀、超绝

以上就是关于雨中冒险2女猎人装备搭配的全部内容，希望能帮到大家。