宝可梦晶灿钻石明亮珍珠预购奖励是什么 预购特典奖励介绍

2021-08-20 09:29:43 来源：互联网 编辑：佚名

宝可梦晶灿钻石明亮珍珠是06年DS版的钻石珍珠的重置作评，相信已经有不少玩家已经预购了吧，下面就为大家介绍宝可梦晶灿钻石明亮珍珠预购奖励的内容， 一起来看看吧。

宝可梦晶灿钻石明亮珍珠预购奖励特点介绍

宝可梦：晶灿钻石/明亮珍珠是2006年于DS版宝可梦 钻石/珍珠的重制作品。

除了在原作亮相的宝可梦们会再次登场、忠实重现原作的故事之外，各式各样的游玩乐趣也将于Switch亮丽回归。

近期官方正式公布了游戏的预购特典，具体如下。

预购特典

只要预购游戏就可以获得“玛纳霏的蛋”，玛纳霏的蛋可以孵化出水属性幻之宝可梦玛纳霏。

玛纳霏还可以与百变怪在培育屋中生蛋，其孵化出来的宝可梦是霏欧纳，不能进化为玛纳霏，玩家到达培育屋的大约需要10小时的游戏时间。

无论玩家预购的是数字版还是实体盘都可以获得特典“玛纳霏的蛋”。除此之外，预购数字版的玩家还可以额外获得12个快速球特典，如果预购的是双版本，则可以获得200个精灵球特典。

以上就是关于宝可梦晶灿钻石明亮珍珠预购奖励的全部内容，游戏将在11月发售，玩家们请敬请期待。