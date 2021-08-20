人类humankind怎么生产资源 资源生产和人口分配推荐

2021-08-20 09:24:16 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中要正常维持城市的运转需要不少资源，很多刚接触游戏的玩家不知道怎么在城市中开采资源，下面就为大家介绍人类humankind资源生产和人口分配推荐，一起来看看吧。

人类资源生产和人口分配推荐

人类资源生产和人口分配推荐

如何建立城市

获得一些影响力后，你就可以放置自己的首个前哨站。Humankind的世界地图是根据领土进行分隔的。

创建前哨站来占领这些领土，就能让你的帝国发展壮大。

占领领土是在领土上建造建筑、开发利用资源的第一步。

然而，单靠前哨站能做到的事十分有限：你需要将前哨站发展为城市，或将其附属至已经存在的城市，才能真正利用这片领土。

前哨站在领土中的放置位置十分重要，因为前哨站仅可开发利用其所在地块及6个相邻地块的食物和工业产出。

食物越多，就意味着人口增长越快。人口越多，前哨站发展为城市后就能生产越多的资源。

工业越多，则意味着前哨站将更快地完成建造。

不仅如此，建成的城市也可以更快地建造建筑和生产单位。

在获得足够的时代星星、脱离新石器时代之前，你无法将自己的前哨站发展为城市。

资源产出和人口分配指南

选择文化后，你就可以将自己的一座前哨站变为城市了。

这时候，你就要考虑两种全新资源：用于研发科技的科研，以及支付军队与贸易费用、让帝国持续运转的金钱。

游戏中的四种基础资源——食物、工业、金钱和科研加在一起，就是城市基本产出。

你城市中每个单位的人口都可以进行分配，负责生产你选择的城市基本产出。

要如此操作，只需拾取该单位人口并将其放到要选择的资源栏中即可。分配功能可以为你带来很大的便利。

举例来说，城市陷入饥饿时，即可通过分配人口快速提升食物产出。

城市会产出影响力和信仰，还能收获战略资源和奢侈资源。不过目前，你还不需要考虑那些高级资源的事。

以上就是关于人类资源生产和人口分配推荐的全部内容，资源在一种非常重要，尤其是前期，资源越多生产越高。