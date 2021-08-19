永劫无间胡桃组队怎么玩 胡桃组队上分技巧分享

2021-08-19 16:57:37 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中胡桃是一个辅助角色，适合刚接触游戏的玩家，也可以和身边的小伙伴组队是选择用胡桃，下面就为大家介绍永劫无间胡桃组队上分的玩法，一起来看看吧。

永劫无间胡桃上分技巧分享

自救技巧

玩胡桃第一件事 就是不要队友帮 学会自救是硬道理

1、观察，看对面阵容。特别需要注意宁红叶和风男。不要傻瓜一样f或者勾上去吃一波禁技能吹风套餐。

2、利用掩体来掩盖你是个胡桃的事实，避免第一波接触时的集火，这很重要。但是不能上太晚，在队友找到集火目标的时候，及时跟上去补龙王破，或者百裂斩。阔刀右蓄，或者长剑右键剑气。

这些手残也能做到 不需要你打什么升龙连招 只需要你在对面被击僵直的时候蓄力 是不是有手就行

到这里你完成了最基本的和队友的配合 你已经是个合格的混子胡桃了

如果对面有风男，不要用f去切入，虽然你击飞敌人的样子很帅，但是你被沙暴罩住被三个人集火的样子真的很狼狈，f除了加血外，可以选中在风沙外面的队友瞬移出去

战斗技巧

好的战斗来到了你被敌方两个人轮流钩索爆锤 队友在前面集火另外一个 你要做的就是

1、蓄力滑步跑路→有匕首就切匕首跑路

2、上树蓄力碧鸡跑路(很重要)

3、跑路的时候f连到队友身边 一起集火

4、阔刀硬刚两个人(乱拳打死老师傅被振死的更快 没振到对面直接没半条命)

我敢肯定玩迦南的选手来玩胡桃 绝对是高手 因为能跑

以前带满怒气 现在换成了一半的精力

具体是左3怒3精 上攻击回怒3精力3 右精力拉满 下爱带啥带啥

魂玉选择搭配

光佑→妙手光佑→妙手光佑完璧(奶天奶地天下无敌魂玉套)

凌波→凌波虚影步(妈妈再也不用担心我拉人时候死掉了)

配个完美近抗或者体力 堪称天下无敌 除了被泥头车创到根本死不掉

以上就是关于永劫无间胡桃组队上分技巧的全部内容，胡桃可以说是再组队中必须要带的角色，无论是进攻，还是逃跑，乱战，她的技能都能用得上。