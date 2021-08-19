DOTA27.30更新了哪些物品 7.30更新内容介绍

2021-08-19 16:45:07 来源：互联网 编辑：佚名

DOTA27.30版本已经更行了，游戏中有很多物品都多少有些改动，不少玩家不知道新版本更新了哪些物品，下面就为大家分享DOTA27.30更新内容，一起来看看吧。

DOTA27.30更新内容介绍

永恒之盘

生命值加成从300点减少至250点。

永恒之盘每触发一次，冷却时间增加20秒，最高达到165秒。冷却时间：105/125/145/165秒。

深渊之刃

重击的额外伤害从100点增加至120点。

以太透镜

魔法恢复从3.0点/秒减少至2.5点/秒。

秘奥闪光

技能冷却时间减少从25%增加至30%。

奥术鞋

补魔的魔法回复量从160点增加至175点。

魔瓶

生命回复量从115点减少至110点。

魔法回复量从65点减少至60点。

回复时间从2.5秒增加至2.7秒。

韧鼓

力量和智力加成从6点增加至7点

魔法芒果

售价从70金减少至65金

EUL的神圣法杖

魔法恢复从3.5点/秒减少至2.5点/秒。

猎鹰战刃

攻击力加成从10点增加至12点。

生命值加成从175点增加至200点。

缚灵索

智力加成从20点增加至24点。

力量和敏捷加成从12点增加至14点。

弹道速度从1750增加至1900。

统御头盔

重做配方。现在需要支配头盔、弗拉迪米尔的祭品和1000金的图纸(总价从6000金增加至6050金)。

全属性加成从20点减少至8点。

现在只能支配一个单位。

被支配单位的移动速度从380增加至400。

被支配单位的攻击力加成从25点增加至80点。

被支配单位的护甲加成从4点增加至8点。

现在还提供弗拉迪米尔光环(+3护甲、+1.75点/秒魔法恢复、+18%攻击力、+15%吸血，作用范围为1200)。

飓风长戟

飓风之力的持续时间从5秒增加至6秒

飓风之力的最大攻击次数从4次增加至5次

法师克星

重做配方：现在需要空明杖 + 抗魔斗篷 + 400金图纸。(总价格从3250金减少至2400金)

提供+20% 魔法抗性，+20 攻击力，+10 智力，+15 攻击速度和2点/秒魔法恢复。

阿托斯之棍

智力加成从20点增加至24点。

力量和敏捷加成从10点增加至12点。

弹道速度从1750增加至1900。

散华

状态抗性加成从+16%减少至+12%。

岗哨守卫

补货时间从75秒减少至70秒。

持续时间从8分钟减少至7分钟。

白银之锋

重做配方。现在需要影刃 + 水晶剑 + 350金图纸。(总价从5650金减少至5300金)。

现在提供+60 攻击力，+40 攻击速度，和30%几率造成160%致命一击伤害。

破隐一击必定造成160%致命一击伤害，和175点额外伤害。

诡计之雾

最大库存数量从2个增加至3个(初始库存数量依然是2个)。

风之杖

图纸价格从1600金减少至1300金(总价格从7125金减少至6825金)。

巫师之刃

毒素伤害从1倍智力值减少至0.75倍。

持续时间从3秒提升至4秒。

修复巫师之刃对技能免疫目标永久拥有克敌机先效果的问题。

以上就是关于DOTA27.30物品更新的全部内容，总的来说这版本物品更新了很多，可能会对英雄的出装多少有些影响。