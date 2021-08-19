九十六号公路有哪些结局 全结局攻略介绍

九十六号公路游戏中有多个不同的结局，很多玩家不知道游戏中有哪些结局，下面就为大家介绍九十六号公路所有结局达成条件，感兴趣的玩家一起来看看吧。
结局达成条件一览
每次出行都是一个新角色的旅行故事，旅途中可能出现事件导致角色无法到达96号公路，当玩家操控角色到达96号公路时(无论逃跑是否成功)，视为完成一次旅途。
完成5次旅途后会进入最后一个人的旅途，根据前5个人物旅行中的选择进入不同的周目结局。
旅行中的每次事件都会出现一次关系到本周目结局的选择。
选择拳头图标多，人们会反抗，进入普通结局。
选择行囊图标多，人们会逃离，进入坏结局。
选择投票图标多，人们会投票，进入好结局。
至少完成6次旅行才能完成一个周目。
确切的说只有每周目的周目结局才能算作游戏的剧情结局，单个角色如何逃离不影响剧情。
其他游戏中的事件(如是否营救佐伊、是否查清凶手相貌等)在上述3大结局的条件下会影响各个人物的最终结局。
以上就是关于九十六号公路全结局条件的所有内容，感兴趣的玩家可以尝试把所有结局全部打一遍。
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